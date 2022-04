Tỷ phú Elon Musk sắp thành chủ mới của Twitter, những thay đổi nào có thể xảy ra?

HHT - Sau ít ngày đắn đo kể từ khi người giàu nhất thế giới Elon Musk đánh tiếng mua lại Twitter, thì Twitter đã “xiêu lòng”. Vậy là CEO của Tesla, SpaceX lại sắp sở hữu luôn cả một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới. Qua những gì Elon nói từ trước tới nay, có thể thấy những thay đổi nào sẽ xảy ra ở Twitter khi nằm trong tay Elon Musk?

Còn chuyện gì mà Elon Musk không làm được nữa không?

Cách đây không lâu, Elon Musk đã trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter sau khi mua 9,2% cổ phần. Thế rồi mới đây, CEO của Tesla lại tiến thêm một bước, thể hiện rõ ý định nắm toàn quyền kiểm soát mạng xã hội khổng lồ này, bằng cách đề nghị mua lại cả Twitter.

Và có vẻ như Elon sẽ đạt được mục đích.

Ngày hôm qua (giờ Mỹ), phía Twitter thông báo rằng họ đã chấp nhận lời đề nghị 44 tỷ đôla của Elon. Điều này có nghĩa là người giàu nhất thế giới - một người nổi tiếng với những phát ngôn và hành vi khá thất thường - sắp có quyền “nhào nặn” mạng xã hội mà mỗi ngày có hơn 200 triệu người sử dụng này theo cách rất khác với bây giờ.

Nhưng “rất khác” tức là thế nào?

Chẳng ai đoán trước được về Elon Musk, nhưng qua những gì mà tỷ phú này đã từng nói, thì đây là những thay đổi có thể sẽ xảy ra với Twitter sau khi về tay Elon:

Nhiều quy định về nội dung sẽ được nới lỏng

Elon Musk tự nói mình là người ủng hộ “tự do ngôn luận”. Tất nhiên, các mạng xã hội sẽ luôn có những quy tắc riêng dành cho các nguyên thủ và liên quan đến an ninh của các quốc gia, nhưng Elon Musk từng nói, chấp nhận “tự do ngôn luận” tức là chấp nhận cả những điều mà mình không thích, được viết bởi những người mà mình không thích (nếu không gây hại gì). Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Elon nói: “Nếu một dòng tweet nằm trong vùng xám, thì hãy để nó ở đó (tức là không xóa)”.

Nhưng những người thích spam, hãy cẩn thận

Elon Musk gần như đã “tuyên chiến” với hiện tượng spam khi nhiều lần nói sẽ “đánh bại” các tài khoản ảo trên Twitter, mặc dù trên mạng xã hội này chẳng thiếu gì những tài khoản ảo chuyên bênh vực Tesla và công kích bất kỳ ai nói xấu Elon Musk.

Twitter sẽ có nút Edit (chỉnh sửa)

Khác với Facebook, Instagram hay các mạng xã hội khác, bạn không thể thay đổi nội dung trên Twitter một khi đã đăng. Nhưng Elon Musk tỏ ra ủng hộ việc để mọi người thay đổi những gì mình đã viết. Ít ngày trước, Elon Musk đăng câu hỏi để lấy ý kiến rằng mọi người có thích có nút Edit không, và câu trả lời “Có” chiếm đa số. Cho nên, có lẽ đây sẽ là một trong những thay đổi đầu tiên mà Elon thực hiện sau khi nắm quyền.

Câu hỏi rất nhiều người đặt ra: Tài khoản của cựu Tổng thống Trump có được khôi phục?

Elon Musk chưa từng nói công khai là có khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Trump không, sau khi ông Trump bị Twitter cấm vĩnh viễn.

Về phần cựu Tổng thống Trump, trong cuộc phỏng vấn mới với kênh Fox News, ông gọi Elon Musk là “một người đàn ông tốt”, và nói ông rất vui khi Elon mua Twitter, nhưng ông không có kế hoạch quay lại Twitter.

Một nhân viên của Twitter cũng đã hỏi CEO hiện tại của họ là liệu tài khoản của cựu Tổng thống Trump có được khôi phục không, vị CEO này đáp rằng đó là câu hỏi dành cho Elon Musk.

Thục Hân