Ubermensch - G-Dragon: Bản ngã "Kwon Ji Yong" phía sau đỉnh vinh quang

HHT - Bỏ qua danh xưng "ông hoàng K-Pop", điều khiến "Ubermensch" của G-Dragon đại thắng trên các bảng xếp hạng chính là chất riêng độc nhất trong từng nhịp điệu, là vì những ca từ bóc tách từng mảnh tâm hồn anh.

Album Ubermensch gồm 8 ca khúc, dẫn dắt người nghe qua nhiều chủ đề: Từ lời tự sự của người nghệ sĩ đến những khía cạnh nguyên bản, chân thật nhất của tình yêu.

Ubermensch, tên album lần này của G-Dragon xuất phát từ một khái niệm triết học của Friedrich Nietzsche, dùng để ám chỉ một con người vượt trội, phá bỏ những giới hạn và khuôn mẫu cũ kỹ của xã hội. Đây cũng là thuật ngữ chỉ việc khám phá bản thân, vượt qua chính mình. Qua đó, album Ubermensch chính là sự phản ánh cá tính độc nhất vô nhị của G-Dragon trên bản đồ K-Pop, là nơi anh cho khán giả thấy những bản ngã đối lập và tương hỗ nhau của mình.

"Ông vua" kể chuyện sau "ngai vàng"

Trước khi tung album, G-Dragon "thả xích" 2 single là Home Sweet Home và Power. Cùng với Drama, ba ca khúc này gần như đã gói gọn những thăng trầm trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Power là những tiếng ca đầy ngạo nghễ và khảng khái về một huyền thoại K-Pop, là lời đáp trả mạnh mẽ đến những kẻ đã cố dìm anh xuống đáy vực. Drama lại chất đầy tiếng nói nội tâm của một Kwon Ji Yong (tên thật của anh) sau ánh hào quang của G-Dragon.

Thuộc thể loại Ballad, nhạc điệu của Drama chủ yếu đến từ vòng lặp piano không dứt ám ảnh và trầm buồn, đưa tất cả sự tập trung vào chất giọng tự sự của G-Dragon. Ca khúc là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với sự mạnh mẽ thường thấy, thay vào đó là dáng vẻ yếu đuối, tiếp nối và vang vọng từ bản Untitled, 2014.

Có vẻ như ca khúc là tiếng thở than của một chàng trai đổ vỡ trong tình yêu, nhưng ở phần chuyển tiếp cuối bài, thông điệp dường như rõ ràng hơn bao giờ hết: "Tôi không hiểu vì sao chúng ta không thể dừng tranh luận; Lúc nào tôi cũng tự hỏi bản thân mình, tôi đang làm cái quái gì ở đây?" và "Bỏ đi, tôi sẽ đi khỏi đây. Các người muốn nhiều hơn ư? Tự đi mà diễn lấy".

Khi nhìn vào MV, góc máy xoay vòng liên tục tạo cảm giác như G-Dragon là một vũ công trong hộp nhạc, "lên dây cót" theo ý thích của người cầm hộp. Hơn cả một tình khúc, Drama còn là sự giằng xé nội tâm của G-Dragon ở những tháng ngày tăm tối, khi drama và biến cố liên tục bủa vây anh.

Và cuối cùng, Home Sweet Home là một khúc tri ân những người trân quý trong cuộc đời làm nghề của anh. Chính các thành viên BIGBANG - Taeyang, Daesung, và V.I.P (fandom của BIGBANG) là những người đã dìu dắt anh qua cả thăng và trầm của đời nghệ sĩ.

Những khía cạnh chân thật, kể cả không đáng thấy nhất

G-Dragon phô bày tất tật những cung bậc của tình yêu, từ hạnh phúc chìm đắm đến những trải nghiệm tồi tệ nhất trong album Ubermensch. Too Bad đánh dấu sự trở lại của nét tính cách lập dị đặc trưng của G-Dragon. Ca khúc mang đến một không gian tiệc tùng sôi động, ồn ào, vui tươi và đầy màu sắc.

Ibelongiiu và Take Me tiếp tục là những tuyên ngôn thuần túy, khi ta đang chìm đắm trong giai đoạn ngọt ngào nhất. Xen lẫn những âm hưởng điện tử, tiếng bass mạnh mẽ cùng guitar điện, G-Dragon đưa người nghe lên chuyến xe tràn đầy năng lượng, nơi mà không điều gì có thể chia cắt những kẻ si đang say trong men tình.

Sau cùng, nam rapper khép lại quyển cổ tích bằng sự thật trần trụi cùng Bonamana và Gyro-Drop. Ở những giây đầu tiên, Bonamana thu hút người nghe bằng tiếng guitar khô khốc và lạnh lẽo, kết hợp cùng giọng hát trầm mới mẻ. Ca khúc kể về một tình yêu mạnh mẽ và đầy tổn thương. Trong bối cảnh này, anh đã bị đối phương "cắm sừng", nhưng lại còn tự vấn xem bản thân đã làm sai ở đâu.

Tương tự, Gyro-Drop cũng chất đầy những lời trách cứ sự ngọt ngào giả tạo và những đau đớn mà anh đã phải nhận lấy. Bởi trong khi anh đã trao đi tấm chân tình, điều mà đối phương muốn trong cuộc tình này chỉ đơn giản là tiền của anh.

Trở lại sau 7 năm trong sự nghiệp solo, Ubermensch làm tròn nhiệm vụ của mình với các khía cạnh sắc bén nhất, hiện đại nhất nhờ các thể loại âm nhạc mới mẻ nhất, chỉn chu và phản ánh chân thật bản sắc của G-Dragon.