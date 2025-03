"Ứng viên" Tân Binh Toàn Năng: Quán quân Vote For Fire, Á quân The Voice có "làm nên chuyện"?

HHT - Từng đạt những giải thưởng cao về âm nhạc nhưng Gusty (Quán quân Vote For Fire) hay Huy Nguyễn Dominix (Á quân The Voice) quyết định "lò vi sóng" với vị trí "ứng viên", tham gia vòng tuyển chọn tại cuộc thi Tân Binh Toàn Năng.

Nguyễn Võ Thành Phong (Gusty)

Trước khi đến với Tân Binh Toàn Năng, Gusty từng đạt giải Quán quân tại Vote For Five, một cuộc thi có format tương tự. Tại đây, nam ca sĩ khiến khán giả "ồ quao" khi "flex" khả năng sáng tác và rap melody cực mượt. Gusty còn được HLV Trúc Nhân và Isaac ngỏ lời mời hợp tác trong những sản phẩm âm nhạc.

Không debut nhóm nhạc, Gusty tiếp tục góp mặt tại nhiều chương trình khác: Cùng Hát Lên Nào, Đi Đó Đi Đây, Ngôn Ngữ Kỳ Diệu,... Anh còn được khán giả biết đến qua các ca khúc cá nhân như Untitled, Ăn Gì Cũng Được, Let Me Do. Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, "mạnh" về hát và rap, "bỏ túi" nhiều thành tích đáng nể, trai đẹp sinh năm 1998 được dự đoán là một "đối thủ đáng gờm" giữa dàn "ứng viên" trẻ trong vòng tuyển chọn sắp tới.

Phạm Minh Thành (MTS)

Phạm Minh Thành (nghệ danh MTS) hiện đang học chuyên ngành Sáo trúc thuộc khoa Nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Minh Thành có niềm đam mê đặc biệt dành cho các loại nhạc cụ dân tộc. Cùng với thế mạnh về trình diễn, sự xuất hiện của Minh Thành khiến netizen liên tưởng đến SOOBIN - nam nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với đàn bầu. Khán giả kỳ vọng tân binh sinh năm 2003 sẽ "vượt chông gai" vòng tuyển chọn sắp tới.

Trước đó, Minh Thành từng tranh tài ở nhiều cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, Tiếng Hát Hà Nội 2023, Sing Out Loud,... Trong đó, năm 2024, Minh Thành xuất sắc ghi tên vào giải Vàng Độc Tấu Nhạc Cụ Châu Á tại Asia Arts Festival - Liên hoan Nghệ thuật châu Á.

Hoàng Ngọc Thắng (Thắng Hoàng)

Hoàng Ngọc Thắng (Thắng Hoàng) ngay khi vừa lộ diện trong danh sách ứng tuyển đã nhận về nhiều sự quan tâm. Khán giả còn nhận ra Thắng Hoàng bởi anh là người đứng sau sản xuất những bản phối độc đáo đạt triệu "mắt xem" của mẹ mình - TikToker Bình Yên.

Thắng Hoàng có thế mạnh về sáng tác, nhảy và chơi nhạc cụ. Chàng trai sinh năm 2002 từng ghi danh tại vòng casting Rap Việt.

Phạm Nhật Nam (Maxnet)

Maxnet - tác giả của hai ca khúc Mộng Hóa và Lướt Sóng được các Chị Đẹp trình diễn tại Công diễn 4 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chính thức ghi tên vào vòng casting Tân Binh Toàn Năng. Nhật Nam cũng góp mặt trong ê-kíp sản xuất âm nhạc cho mini show Dự Án Bí Mật của "anh trai" RHYDER. Với thế mạnh về rap, anh từng tham gia vòng tuyển chọn Rap Việt mùa 4.

Gửi hồ sơ ứng tuyển tại cuộc thi lần này, chàng nhạc sĩ đa tài cho biết ngoài muốn phát huy tối đa các thế mạnh, đồng thời đặt mục tiêu sẽ khai thác thêm những khía cạnh mới, tạo dấu ấn riêng cho bản thân trên con đường âm nhạc.

Nguyễn Minh Huy (Huy Nguyễn Dominix)

Minh Huy từng đạt giải Á quân tại chương trình Giọng Hát Việt 2019. Học trò ca sĩ Thanh Hà sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc, kỹ năng thanh nhạc vững, gương mặt sáng sân khấu và phong cách trình diễn ấn tượng. Ngoài ra, Huy Nguyễn còn tham gia một số chương trình khác như Sing On, Giọng Ải Giọng Ai, Thách Thức Giới Hạn, Ca Sĩ Bí Ẩn...

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm cùng nhóm nhạc 4 thành viên Dominix, Huy Nguyễn bày tỏ sự tự tin khi quyết định thử sức ứng tuyển tại Tân Binh Toàn Năng ở vị trí performance (trình diễn).

Tân Binh Toàn Năng được mua bản quyền từ chương trình Show It All. Hiện tại, chương trình đang ở giai đoạn casting. Ngoài những cái tên kể trên, còn nhiều profile "ứng viên" khác được công bố gây chú ý.

Buổi casting trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 15 - 16/3 tại TP.HCM.