Úp mở bóng dáng chàng trai trên poster, "Thích Thích" là MV đầu tiên có nam chính của Phương Ly?

HHT - Phương Ly vừa tiếp tục “nhá hàng" teaser audio "Thích Thích", sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự quay lại đường đua V-Pop sau 2 năm vắng bóng.

Ca khúc Thích Thích thuộc chuỗi dự án Little Flowers của Phương Ly, với 3 ca khúc được yêu mến trước đó là Mặt Trời Của Em, Anh Là Ai, Missing You. Poster Thích Thích khiến cộng đồng mạng cũng xôn xao bởi màu sắc và phong cách trên poster này khá tương đồng với Missing You.

Tuy nhiên, giữa cánh đồng hoa trên poster không chỉ có Phương Ly mà còn có hình bóng của một chàng trai đang cầm trên tay chùm bóng bay đầy sắc màu, bước qua cánh cửa. Chi tiết này càng khiến khán giả tò mò bởi trước đó, các MV của Phương Ly đều không có vai nam chính mà chỉ có Phương Ly trong “thế giới nhiệm màu" của chính mình.

Đặc biệt, teaser audio này đã ghi lại khoảnh khắc Phương Ly “phủ tím” hàng trăm khán giả tại một sự kiện bằng bong bóng màu tím, in tựa đề ca khúc Thích Thích, cùng biểu tượng bông hoa đặc trưng của Phương Ly. Những khán giả nhận được bóng bay đều hào hứng ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này cùng Phương Ly và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Dự án này sẽ mang màu sắc nhẹ nhàng, đáng yêu để khán giả nhớ “đó là Phương Ly" sau 2 năm nữ ca sĩ vắng bóng. Phương Ly tiết lộ, ca khúc Thích Thích đã có trước cả Missing You. Nhưng vào thời điểm đó, nữ ca sĩ muốn thực hiện Missing You trước và “để dành" Thích Thích.

Về phần âm nhạc, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi ca khúc vẫn còn trong giai đoạn sản xuất. Phương Ly bày tỏ mong muốn mang đến năng lượng tích cực, dù ca khúc có buồn đi chăng nữa: “Tôi muốn dù lời lẽ có buồn người ta nghe vẫn thấy tích cực. Không phải kiểu tích cực ồn ào, sôi động mà kiểu sáng mình tỉnh dậy, mình nghe một bài hát và cảm giác ngày hôm ấy rất đẹp. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, đáng yêu, vừa phải, tạo cảm giác đung đưa, khiến mọi người thấy vui vẻ".

“Tôi hơi khó tính, phải cái gì thích thì tôi mới làm. Nếu mình tìm demo, rồi giao một ê-kíp làm hết mọi thứ, thì nó cũng nhanh. Nhưng tôi không thích làm vậy. Phải cái nào mình tưởng tượng, suy nghĩ về nó, thả mình vào nó khi nghe thì tôi mới làm” - Phương Ly chia sẻ về cảm hứng làm nhạc của mình.