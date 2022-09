V - Jennie lại bị tung ảnh hẹn hò, là hành động cố ý công kích đúng ngày BLACKPINK tái xuất?

HHT - Đoạn teaser 20 giây của "Shut Down" (BLACKPINK) đang trở thành giai điệu "ám ảnh" người nghe ngay khi vừa đăng tải. Fan đùa rằng: "Pink Venom" sắp bị cho ra rìa rồi!.

HHT - Những hình ảnh đầu tiên của "The Little Mermaid" phiên bản người đóng đã khiến không ít khán giả thất vọng bởi sự trái ngược gần như hoàn toàn về mặt ngoại hình của nữ chính Halle Bailey so với nguyên mẫu nàng tiên cá Ariel trong bản hoạt hình của nhà Disney.