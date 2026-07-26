"Văn hóa đi mall": Vì sao người trẻ dành cả ngày trong trung tâm thương mại?

"Vũ trụ all-in-one" cân mọi nhu cầu của Gen Z

Cuối tuần đi mall đang là thói quen của nhiều bạn trẻ. Ảnh minh họa: Agoda.

Chia sẻ về một ngày "sống trọn trong mall", Minh Anh (20 tuổi, Đà Nẵng) hào hứng cho biết: "Mình và bạn bè gần như mặc định hẹn nhau ở trung tâm thương mại vì quá tiện. Sáng gặp nhau ăn uống rồi ghé vào Phúc Long ngồi học bài, làm việc. Trưa rủ nhau ăn lẩu, chiều dạo Pop Mart, Uniqlo hoặc ghé vài cửa hàng mua sắm, tối thì lên rạp xem phim. Hầu như mọi nhu cầu đều gói gọn trong một tòa nhà nên đỡ phải chạy xe lòng vòng ngoài đường hay chịu cảnh nắng nóng, kẹt xe."

Không chỉ riêng Minh Anh mà thực tế đây cũng là lịch trình quen thuộc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Với không gian sạch sẽ, điều hòa mát mẻ, bãi giữ xe rộng, wifi miễn phí cùng hàng loạt tiện ích từ ăn uống, mua sắm đến giải trí, các trung tâm thương mại đang mang đến cho người trẻ trải nghiệm "tất cả trong một" mà ít địa điểm nào có được. Bên cạnh đó, các khu vực trang trí theo mùa, những góc check-in được đầu tư chỉn chu hay các sự kiện trải nghiệm thường xuyên diễn ra cũng góp phần biến mall trở thành địa điểm “sống ảo” yêu thích của người trẻ.

Các thương hiệu F&B thường ưu tiên mở chi nhánh tại trung tâm thương mại do tỉ lệ khách ổn định. Ảnh minh họa: Aeon Mall Hà Đông

Nhận ra sức hút này, các thương hiệu F&B đình đám như Highland Coffee, Starbucks, Phúc Long, Phê La, Đảo Matcha, KATINAT... liên tục đổ bộ vào các trung tâm thương mại lớn. Điều này đang biến các trung tâm thương mại trở thành "mảnh đất màu mỡ" định hình tương lai của ngành ẩm thực Việt Nam.

"Ma trận" kích thích tiêu dùng ở người trẻ

Sự lên ngôi của "văn hóa đi mall" không chỉ phản ánh thay đổi trong phong cách sống của người trẻ mà còn cho thấy cách các mall đang khéo léo "tung chiêu" kích thích tiêu dùng. Từ ly nước giải khát, bữa ăn nhẹ đến tấm vé xem phim, những khoản chi tưởng chừng rất nhỏ nhưng khi cộng lại có thể thành một hóa đơn to.

Theo nhiều chuyên gia bán lẻ, đây hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Hầu hết các trung tâm thương mại đều được thiết kế như một "hệ sinh thái khép kín".

Không khó để nhận ra rằng phần lớn các trung tâm thương mại đều không đặt đồng hồ công cộng và hạn chế tối đa cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khi tách khỏi ánh sáng tự nhiên và nhịp điệu ngày đêm, khách hàng dần mất đi cảm giác về thời gian, họ không còn biết bên ngoài đang nắng hay mưa, đã là buổi chiều hay tối muộn và cuộc dạo chơi vì thế cũng kéo dài hơn dự định.

Không chỉ mang đến sự tiện lợi, các mall còn khéo léo kích thích khả năng tiêu dùng.

Về cách bố trí không gian, hệ thống thang cuốn thường được đặt so le giữa các tầng, buộc khách hàng phải đi qua nhiều gian hàng trước khi đến điểm đến cuối cùng. Chẳng hạn như khi muốn lên rạp chiếu phim ở tầng 5 thì bạn gần như chắc chắn sẽ phải lướt qua hàng loạt cửa hàng thời trang, mỹ phẩm hay đồ lưu niệm. Chính những "điểm chạm" tưởng như vô tình ấy lại góp phần làm gia tăng khả năng mua sắm.

"Mình thường nói với bạn là chỉ đi dạo thôi, nhưng tụi mình lại hiếm khi về tay không. Ban đầu chỉ định mua một ly nước 60.000 đồng, cuối cùng lại ghé vào các quầy hàng để mua thêm son hoặc một chiếc áo đang giảm giá. Nhiều lúc về nhà mới nhận ra mình đã tiêu hơn nửa triệu đồng không biết từ lúc nào." Khánh Linh (21 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Mảnh ghép cuối cùng giúp hoàn thiện "ma trận" giữ chân khách hàng chính là chiến thuật "tấn công" đồng thời vào mọi giác quan. Mùi thơm ngào ngạt từ tiệm bánh, quán cà phê hay trà sữa được lan tỏa khắp không gian; âm nhạc được lựa chọn với tiết tấu vừa đủ để tạo cảm giác thư giãn; trong khi hệ thống ánh sáng được tính toán tỉ mỉ để hô biến mọi sản phẩm trở nên lung linh, bắt mắt hơn. Tất cả kết hợp lại nhằm tạo nên một trải nghiệm liền mạch khiến người trẻ chỉ muốn ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Mall được thiết kế như một "vũ trụ all in one" khiến người trẻ muốn ở lại lâu hơn.

Tận hưởng “vũ trụ all in one” theo cách thông minh

Không thể phủ nhận các trung tâm thương mại đang dần thay thế vai trò của những không gian công cộng truyền thống để trở thành "không gian sống thứ ba" - nơi Gen Z tìm kiếm sự tiện nghi, kết nối bạn bè và tái tạo năng lượng sau những ngày học tập, làm việc áp lực.

Tất nhiên, mall không hoàn toàn là "thiên đường giải trí" hoàn hảo, cũng chẳng phải là "chiếc bẫy tiêu dùng" đáng sợ. Giá trị của mall nằm ở cách mỗi người trẻ chọn lựa trải nghiệm. Chỉ cần một chút tỉnh táo về tài chính và sự chủ động trong kế hoạch chi tiêu, Gen Z hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi mà "vũ trụ all-in-one" này mang lại mà không phải giật mình khi nhìn lại số dư tài khoản sau mỗi dịp cuối tuần.