Văn Mai Hương kết hợp với Trung Quân và Grey D, Hứa Kim Tuyền lên tiếng về nghi vấn "trùng hợp"

HHT - Sau thành công của album Hương, bộ đôi Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền trở lại với sản phẩm mới mang tên Mưa Tháng Sáu. Ca khúc lần này còn có sự góp mặt của Grey D và "thánh mưa" Trung Quân.

Vừa qua, Văn Mai Hương vừa "trình làng" ca khúc Mưa Tháng Sáu. Đây là một sáng tác Ballad của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - người đứng sau nhiều hit trước đó của Văn Mai Hương như Cầu Hôn, Hương, Một Ngàn Nỗi Đau, Ước Mơ Của Mẹ... Đặc biệt, MV được thực hiện bởi ekip đã từng "phù phép" cho Cầu Hôn khiến khán giả thêm phần kỳ vọng vào chất lượng hình ảnh của sản phẩm.

Trở lại với thế mạnh Ballad, giọng ca Trên Cây Cầu Bên Sông nhận về nhiều lời khen bởi sự "thăng hạng" trong ngoại hình và phong cách. Dù nói về cảm xúc sau khi chia tay, song bản phối của Mưa Tháng Sáu không uỷ mị, não nề với tiết tấu chậm như những bản Ballad từng được cả hai trình làng trước đây. Các chất liệu âm nhạc hiện đại được thêm thắt, giúp Mưa Tháng Sáu trở nên catchy, bắt tai và phù hợp thị hiếu gen Z.

Chỉ vừa tung teaser, Mưa Tháng Sáu đã nhận về nhiều ý kiến cho rằng giống bài hát Dạ Khúc của Jay Chou hay các ca khúc khác như Who I Am của Jolin Tsai hay You, Clouds, Rain của Heize. Trong buổi ra mắt ca khúc, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền giải thích rằng Mưa Tháng Sáu sử dụng vòng hòa thanh tương đối quen thuộc 6341251 - 6341256, từ đó tạo cảm giác tương đồng với một số bài. Tuy nhiên nhạc sĩ đã có sự tinh chỉnh nên "thực tế giai điệu, tempo, tông và cách phát triển hoàn toàn khác, không có sự liên quan gì".