Văn Mai Hương phân trần nghi án hát nhạc không bản quyền, fan Lady Gaga đáp trả gay gắt

HHT - Mới đây, cộng đồng fan Lady Gaga tại Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị tới hãng đĩa chủ quản của nữ ca sĩ, yêu cầu làm rõ nghi án ca sĩ Văn Mai Hương liên tục "xài chùa" ca khúc Always Remember Us This Way.

Tối 1/6, một nhóm fan hâm mộ gần 38.000 người theo dõi của Lady Gaga tại Việt Nam đã kêu gọi gửi kiến nghị lên hãng đĩa của nữ ca sĩ, yêu cầu làm rõ nghi vấn Văn Mai Hương không xin phép bản quyền khi hát bài Always Remember Us This Way.

Trước đó, Văn Mai Hương đã cover Always Remember Us This Way tại chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Tiết mục nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, lọt Top Trending YouTube ở vị trí khá cao. Tính đến thời điểm hiện tại, bản cover của Văn Mai Hương đã thu hút hơn 37 triệu lượt xem.

Sau chương trình, các Little Monster Việt Nam (tên fandom của Lady Gaga) phát hiện ra Văn Mai Hương nhiều lần sử dụng ca khúc này trong các chương trình biểu diễn mang tính chất thương mại, bán bản cover trên iTunes, đăng clip cover trên YouTube nhưng không đề tên Lady Gaga và các tác giả gốc.

Các fan hâm mộ của Lady Gaga khẳng định đã nhiều lần liên hệ trực tiếp với đại diện của ca sĩ Văn Mai Hương để xác minh về tính hợp pháp của những bản cover nhưng không nhận được phản hồi. Việc viết đơn kiến nghị lên Universal Music Group - đơn vị nắm giữ bản quyền của ca khúc Always Remember Us This Way chỉ là "giọt nước tràn ly".

Trả lời phỏng vấn báo chí, Văn Mai Hương chia sẻ việc quên ghi tên Lady Gaga và các tác giả của ca khúc gốc trong một clip cover là do sơ suất của biên tập viên. Sau 1 tiếng đăng tải, khi phát hiện thiếu sót của mình, nhân viên này đã bổ sung ngay lập tức. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới Lady Gaga và fandom ở Việt Nam.

Lời thanh minh này sau đó bị các Little Monster Việt Nam phản ứng gay gắt. Theo đó, phía Văn Mai Hương chỉ bổ sung tên của Lady Gaga và các tác giả gốc sau 2 tiếng 30 phút kể từ thời điểm đăng bài, khi được các fan Lady Gaga nhắc nhở.

Về bản quyền ca khúc, Văn Mai Hương thẳng thắn chia sẻ: “Một ca sĩ khi tham gia trong một chương trình nào đó, nhãn hàng sẽ lựa chọn bài hát và nhà sản xuất, phía tổ chức họ đều phải xin được cấp phép trình diễn cũng như trả tiền cho cục bản quyền tác giả... Các clip cover được đăng tải lên YouTube phải có sự đồng ý từ chính chủ (ở đây là Universal Music Group) để chia sẻ về kênh nên các clip của tôi mới không bị đánh bản quyền đấy chứ!”.

Tuy nhiên, đây mới là lời khẳng định một chiều từ phía Văn Mai Hương, đơn vị nắm giữ bản quyền ca khúc UMG hiện chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào.

Trào lưu cover các ca khúc nước ngoài đang trở lại showbiz Việt một cách mạnh mẽ. Không chỉ các ca khúc Âu Mỹ, các ca khúc tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Thái cũng được các tên tuổi trong nước khoác lên một diện mạo mới.

Thậm chí, một số bản cover như Chỉ Là Không Cùng Nhau (Tăng Phúc & Trương Thảo Nhi), Thiên Hạ Hữu Tình Nhân (Juky San)... còn được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt, không thua kém gì bản gốc.

Tuy nhiên, các fan hâm mộ của ca sĩ trình bày gốc thường không mấy hài lòng khi bản hit của thần tượng được nghệ sĩ khác đem đi diễn tại nhiều sân khấu ca nhạc.

Đắc Hoàng, Du Khiếu