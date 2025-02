VĐV trượt băng 2K2 gieo tương tư dân mạng với visual như nam thần thanh xuân

HHT - Jang Sung Woo - vận động viên trượt băng Hàn Quốc không chỉ giành huy chương Vàng trong giải đấu bởi kỹ năng mà còn "chiếm trái tim" của cư dân mạng bởi nhan sắc lấp lánh.

Jang Sung Woo sinh ngày 19/2/2002, là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Hàn Quốc. Anh trở thành cái tên nổi bật của đội tuyển quốc gia sau khi giành huy chương Vàng nội dung 1000m và huy chương Bạc nội dung 500m tại Thế vận hội Olympic Thanh niên mùa Đông 2020.

Gần đây, Jang Sung Woo tiếp tục giành Huy chương Vàng ở nội dung trượt băng tốc độ cự ly ngắn 1000m nam tại Đại hội Thể thao Mùa Đông châu Á (AWG), diễn ra tại Trung Quốc. Anh cùng đồng đội là khách mời trong tập 282 của You Quiz On The Block (do Yoo Jae Suk làm host), chia sẻ những điều thú vị trong và sau thời gian thi đấu.

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích cừ khôi cho đội tuyển nước nhà mà Sung Woo còn đốn tim cộng đồng mạng nhờ visual sáng bừng, được ví như nam thần có nụ cười tỏa nắng trong phim thanh xuân vườn trường.

Không phải tới bây giờ mới viral mà từ những Huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, chàng vận động viên 2K2 đã sở hữu một "hậu cung" kha khá. Anh là một trong số ít vận động viên có master-nim theo sát. Loạt ảnh đẹp lung linh từ các fansite thu về hàng ngàn lượt thả tim trên Twitter cũng là một trong những lý do giúp "năng lượng đẹp trai" của Jang Sung Woo lan tỏa.

Instagram cá nhân của anh hiện có hơn 86K lượt theo dõi. Nhưng Jang Sung Woo là người chơi hệ lowkey. Các bài đăng chủ yếu là hình ảnh mặc đồng phục thi đấu, xen với số ít khoảnh khắc dạo chơi, đời thường. Vào đợt luyện tập hay thi đấu, chàng vận động viên gần như sẽ "lặn mất tăm". Sau khi trở về Hàn Quốc, anh mới cập nhật 2 bài đăng vào giữa tháng 2, sau khoảng nửa năm "bỏ mốc" Instagram.