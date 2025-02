Vì sao "bác sĩ điên" Joo Ji Hoon được gọi là "diễn viên nợ nần" nhiều nhất màn ảnh?

HHT - Ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều vai diễn ấn tượng cùng năng suất đóng phim đáng kể, thế nhưng Joo Ji Hoon cũng khiến khán giả phải chờ "dài cổ" bởi những tác phẩm của anh mãi vẫn chưa có phần tiếp theo. Trong số đó có thể kể đến như: Kingdom, Along With The Gods,...

Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Joo Ji Hoon đã ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều vai diễn ấn tượng. Chỉ trong năm 2024, nam diễn viên đã tham gia liên tục 4 phim gồm 3 truyền hình và 1 điện ảnh. Năng suất là thế nhưng "thái tử" Joo vẫn bị fan "la ó" bởi nhiều tác phẩm anh tham gia mãi mà vẫn chưa có phần tiếp theo. Đến mức nhiều khán giả còn đặt cho anh biệt danh "diễn viên nợ nần" nhiều nhất.

Sau nhiều năm bị công chúng, truyền thông lạnh nhạt vì bê bối chất cấm, Joo Ji Hoon vực dậy sự nghiệp với vai diễn vệ thần Hewonmak trong Along With The Gods. Trong đó cả hai phần phim là The Two Worlds ra rạp năm 2017 và The Last 49 Days năm 2018 đều là bom tấn phòng vé. Phần phim đầu tiên đến nay vẫn là phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Trước sự thành công của 2 phần phim, nhà sản xuất đã công bố kế hoạch làm phần 3, phần 4 ngay khi phần 2 được công chiếu. Thế nhưng đã hơn 6 năm từ Along With The Gods phần 2, kịch bản, lịch trình của các diễn viên và thời điểm phát hành 2 phần tiếp theo vẫn chưa được công bố.

Sau thành công của Along With The Gods, nam diễn viên tiếp tục có một "cú hit" toàn cầu ở năm 2019, 2020 với vai diễn thái tử Lee Chang của Kingdom 2. Đây là series phim tiền đề cho loạt phim về đề tài zombie của nền tảng Netflix tại Hàn. Thế nhưng thay vì bắt tay vào sản xuất phần 3, Netflix lại tập trung khai thác các nhân vật trong phim với phần ngoại truyện: Kingdom: Ashin Of The North nhưng không đạt được thành công như 2 phần phim trước.

Biên kịch Kim Eun Hee từng tiết lộ mình có ý tưởng về nội dung cho phần 3, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tung "hint" nào về sự trở lại của Kingdom.

Năm 2024, Joo Ji Hoon oanh tạc màn ảnh nhỏ với hai bộ phim là Blood Free và Light Shop cùng được phát hành trên nền tảng Disney+. Trong Blood Free, nam diễn viên vào vai Woo Chae Woon, một cựu quân nhân hải quân đã giải ngũ và trở thành vệ sĩ cho CEO quyền lực của tập đoàn BF Yoon Ja Yoo do Han Hyo Joo vào vai.

Cùng có kịch bản mới lạ, Light Shop lại có phần ấn tượng hơn. Đây là phim Hàn có lượt xem cao nhất toàn cầu trên nền tảng Disney+ trong năm 2024. Chủ nhân của cửa hàng đặc biệt này chính là Jung Won Young (Joo Ji Hoon). Hiện khán giả vẫn đang mong chờ sự trở lại của các phần tiếp theo.

Siêu phẩm y khoa The Trauma Code: Heroes on Call (2025) là bộ phim một lần nữa đưa tên tuổi của Joo Ji Hoon hot hơn bao giờ hết. Nam diễn viên vào vai Baek Kang Hyuk, một bác sĩ tài giỏi với nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường. Không chỉ có ngoại hình nam tính, nổi bật, bác sĩ Baek còn "cưa đổ" khán giả bởi tính cách "dị" và chiếc "mỏ hỗn".

Bộ phim đã đánh bại Squid Game 2 để giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu, hạng mục phim không nói tiếng Anh chỉ trong thời gian đầu ra mắt. Tác giả tiểu thuyết gốc The Trauma Code, bác sĩ Lee Nak Joon cho biết phim sẽ có cả phần 2 và 3. Tuy nhiên về việc sản xuất và thời gian ra mắt khán giả vẫn phải chờ sự xác nhận của đoàn phim.

Với chuỗi thành tích đầy ấn tượng, khán giả vẫn đang mong chờ những phần tiếp theo của các tác phẩm mà Joo Ji Hoon tham gia.