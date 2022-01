Vì sao Bình An lại thấy nuối tiếc khi nhắc đến vai diễn vừa kết thúc trong “Mặt Nạ Gương”?

HHT - Bình An đã từng kỳ vọng rất nhiều vào vai Khải trong phim hình sự “Mặt Nạ Gương” nhưng giờ đây, nam diễn viên lại thấy tiếc nuối là sao?

Cách đây vài tháng, Bình An từng cùng lúc có hai phim lên sóng với hai nhân vật hoàn toàn khác biệt: Trí ở 11 Tháng 5 Ngày và Khải ở Mặt Nạ Gương, trong đó Bình An kỳ vọng nhiều hơn ở vai Khải.

Bởi đây là lần đầu anh đóng phim hình sự, lại được giao một vai nặng ký, nhìn bề ngoài tưởng đơn giản thân thiện nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm tư khó lường. Đặc biệt là những tập cuối, Khải đã khiến khán giả vỡ òa khi lộ mặt thật là "trùm cuối", cùng anh trai lên kế hoạch báo thù gia đình ông Nghị, giả vờ hẹn hò con gái kẻ thù để bắt cóc cả nhà bạn gái.

Rõ ràng Khải là một vai rất hay, có tâm lý phức tạp nhưng tiếc rằng Bình An lại chưa thể hiện được hết nội tâm giằng xé của nhân vật. Chính nam diễn viên khi trả lời phỏng vấn với Zing cũng thừa nhận anh thấy tiếc nuối bởi chưa thể hiện được trọn vẹn sự giằng xé của Khải trong tập cuối. Khi đó Khải đứng giữa hai lựa chọn: Hoặc tiếp tục lạnh lùng thực hiện đến cùng kế hoạch của anh trai, hoặc mủi lòng trước nước mắt và lời năn nỉ của bạn gái Mai.

Khi mới tham gia Mặt Nạ Gương, Bình An đã rất kỳ vọng vào nhân vật Khải vì khác hẳn những vai diễn đẹp trai, ngọt ngào, lãng mạn mà anh vẫn thể hiện. Bình An đã nuôi tóc dài để có tạo hình khác biệt và dù Khải không được thành công như mong muốn, Bình An vẫn chứng tỏ anh có thể đảm nhận nhiều dạng vai đa dạng.