Vì sao bom tấn tỷ đô "Na Tra 2" mãi vẫn chưa chốt lịch công chiếu ở Việt Nam?

Tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sự kiện Cakes For Charity 2025 đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng đam mê bánh ngọt tại Hà Nội.

HHT - Mới đây, một số đại lý phân phối đồ chơi của hãng Baby Three tại Việt Nam, trong đó có streamer Đặng Tiến Hoàng (ViruSs), cho rằng phiên bản Baby Three mới "Thỏ thị trấn V2" có in hình "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, nên đã tuyên bố ngừng nhập khẩu loại đồ chơi này.