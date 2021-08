Vì sao các thành viên Hoàng gia Anh không mang theo tiền mặt, trừ một thành viên đặc biệt?

HHT - Các thành viên của Hoàng gia Anh không đem tiền mặt theo người, kể cả những người luôn mang theo chiếc ví nhỏ như Công nương Kate Middleton và Meghan Markle (khi Meghan còn ở Hoàng gia). Tuy nhiên, có một thành viên lại không tuân theo quy tắc đó, ít nhất là vào một ngày trong tuần. Vì sao lại như vậy?

Có rất nhiều nguyên tắc hay quy định, nhiều khi là bất thành văn, mà các thành viên của Hoàng gia Anh làm theo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong đó, có một nguyên tắc mà nhiều người thấy rất lạ, đó là họ không mang tiền mặt theo người.

Với những người không biết rõ điều này thì nó lại gây ra “sự cố” rất thú vị. Chẳng hạn, mới đây, một nữ tiếp viên hàng không kể với tờ The Express (Anh) về trải nghiệm đáng nhớ của cô với Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Nữ tiếp viên này nói rằng, sự việc xảy ra trên chuyến bay từ London (Anh) tới Na Uy.

Cô kể: “Harry và Meghan rất lịch sự. Họ nói muốn được đối xử như những hành khách bình thường khác, nên chúng tôi cũng không tạo ra ngoại lệ gì cả. Trên chuyến bay, họ gọi trà và bánh. Tuy nhiên, mãi mà tôi không thấy họ bảo đưa hóa đơn để trả tiền. Tôi đoán, có lẽ họ tưởng những thứ đó là miễn phí. Tôi rất ngại nên cũng không hỏi”.

Nữ tiếp viên này cho biết, cô rất băn khoăn, không biết mình có làm gì sai với các thành viên Hoàng gia không. Tuy nhiên, đến cuối chuyến bay, vệ sĩ của Harry và Meghan tới hỏi cô về hóa đơn. Anh ấy giải thích: “Hoàng tử Harry và Meghan không bao giờ mang theo tiền mặt. Tôi có nhiệm vụ trả tiền cho mọi thứ”.

Về lý do các thành viên Hoàng gia không mang theo tiền để thanh toán thứ gì thì một cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ Công nương Diana từng giải thích: “Đó là vì lý do an ninh, để bảo đảm tính riêng tư cho các thành viên Hoàng gia càng cao càng tốt. Các vệ sĩ sẽ có nhiệm vụ trả tiền. Sau đó, các khoản tiền sẽ được hoàn trả lại cho vệ sĩ hoặc Sở Cảnh sát”.

Cảnh sát nói trên cũng cho biết rằng, những việc như đặt chỗ ở tiệm ăn hoặc đặt phòng khách sạn cho các thành viên Hoàng gia thì thường cũng do vệ sĩ đặt.

Tuy nhiên, có một thành viên của Hoàng gia Anh làm trái nguyên tắc không mang tiền mặt. Mà đó là thành viên cấp cao nhất: Nữ hoàng Elizabeth II.

Sally Bedell Smith, một tác giả viết tiểu sử Hoàng gia, tiết lộ rằng Nữ hoàng mang theo một, hai tờ tiền trong túi vào ít nhất một ngày trong tuần, đó là Chủ Nhật. Bởi vì vào Chủ Nhật, bà muốn quyên góp tại nhà thờ.

Và mặc dù có các phụ tá mang theo những đồ cần thiết, nhưng Nữ hoàng đi đâu cũng cầm theo một chiếc túi nhỏ, bởi bà có thể dùng nó để gửi các “tín hiệu” cho nhân viên.

Theo tờ Telegraph, nếu Nữ hoàng chuyển túi từ tay này sang tay kia là tín hiệu muốn ngừng trò chuyện với người mà bà đang nói chuyện cùng. Còn nếu trong một bữa tiệc mà bà đặt túi lên bàn thì tức là bà muốn kết thúc sự kiện. Những lúc ấy, nhân viên của Nữ hoàng cần nhận ra ngay và có sự can thiệp hoặc chuẩn bị phù hợp.

Thục Hân