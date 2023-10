Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao Trung Quốc thành công nhất Paris Fashion Week năm nay?

HHT - Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao Hoa ngữ gặt hái nhiều thành công nhất hậu Tuần lễ thời trang Paris. Nữ minh tinh vừa có khoảnh khắc gây sốt tại show diễn Dior, vừa được thăng hạng lên vị trí đại sứ toàn cầu 2 mảng của nhà mốt này. Cùng với đó, mỹ nhân Tân Cương được vinh danh trong danh sách BoF 500.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được sự chú ý khi xuất hiện tại Paris Fashion Week nhờ khí chất nổi bật. Nữ diễn viên tỏa sáng với phong cách nàng thơ, diện chiếc đầm trắng thanh lịch tại show diễn của Dior.

Chỉ ít ngày sau, Nhiệt Ba được nhà mốt Pháp thăng hạng lên vị trí người đại diện toàn cầu dòng sản phẩm make-up và nước hoa của thương hiệu. Đây là thành tích trước nay hiếm có trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sắc vóc của mỹ nhân Tân Cương trong mỗi lần xuất hiện trong trang phục của Dior đều khiến dân mạng trầm trồ.

Mỹ nhân sinh năm 1992 sở hữu tỉ lệ cơ thể cân đối, chiều cao 1m69, nhan sắc hút hồn. Nữ diễn viên luôn biết tỏa sáng với phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng phù hợp với tinh thần của nhà mốt Dior.

Cũng trong khoảng thời gian này, Nhiệt Ba là một trong những đại diện Trung Quốc được xướng tên trong danh sách BoF 500 vừa được công bố. BoF 500 là danh sách 500 gương mặt có ảnh hưởng đến nền công nghiệp thời trang toàn cầu do các biên tập viên của The Business of Fashion, cơ quan truyền thông uy tín trong ngành thời trang lựa chọn.

Theo mô tả trên trang web của tổ chức, Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận định là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất ở Trung Quốc. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng, là ngôi sao trang bìa của nhiều tạp chí lớn.