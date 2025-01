Vì sao HIEUTHUHAI dù được mời nhưng không tham gia phim ăn khách nhất Tết này?

HHT - Trong khi rất nhiều anh trai xuất hiện trong bộ phim đang khuynh đảo rạp chiếu phim dịp Tết Ất Tỵ thì vì sao HIEUTHUHAI lại vắng mặt, dù là nhân tố nổi bật của Anh Trai "Say Hi"?

Có rất nhiều lý do giúp Bộ Tứ Báo Thủ lập kỷ lục doanh thu phòng vé như là phim do Trấn Thành đạo diễn, có dàn cast đỉnh của chóp, chuyện tình của hai nhân vật chính tạo được đồng cảm và hơn thế nữa, có dàn diễn viên khách mời vô cùng hùng hậu đến từ chương trình Anh Trai "Say Hi".

Nhiều anh trai đã vui vẻ làm cameo trong Bộ Tứ Báo Thủ, xuất hiện một cách đầy bất ngờ khiến người xem thú vị. Như là NEGAV dường như đóng vai chính mình - một chàng trai giàu có tên Thành An. Còn vai của Uyển Ân lại có tên Pháp Kiều và trên phim, Pháp Kiều cùng Thành An kết hôn với nhau.

Quân A.P là thiếu gia lòe loẹt đang nảy sinh tình cảm với nữ phụ Karen (Kỳ Duyên đóng), Ali Hoàng Dương trở thành một quản lý nhà hàng buffet nơi các nhân vật chính đến ăn còn Phạm Anh Duy làm nhân viên phục vụ ở đây. Hùng Huỳnh nhận vai một người đang ăn ở quán lề đường. Chưa kể Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu rồi nhiều người nổi tiếng khác cũng làm cameo cho phim này.

Khi thấy dàn anh trai hùng hậu lộ diện, nhiều người đã thắc mắc vì sao HIEUTHUHAI lại không tham gia Bộ Tứ Báo Thủ dù anh là nhân tố nổi bật ở Anh Trai "Say Hi". Trấn Thành tiết lộ anh đã ngỏ lời mời HIEUTHUHAI đóng phim của mình, rất muốn có nam rapper tham gia. Bản thân HIEUTHUHAI cũng rất hào hứng, sẵn sàng làm diễn viên khi có dịp phù hợp nhưng hiện tại, nam rapper quá bận rộn nên không thu xếp được thời gian đóng phim dù chỉ là một vai nhỏ xíu.

Chính vì thế mà HIEUTHUHAI đành lỡ hẹn với Bộ Tứ Báo Thủ, và biết đâu Tết năm sau chúng ta sẽ thấy HIEUTHUHAI và Trấn Thành tạo thành cặp đôi hoàn hảo?