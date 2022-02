Vì sao Hoàng tử Louis của Luxembourg bất ngờ tuyên bố hủy hôn ước, chia tay người yêu?

HHT - Hoàng tử Louis của Luxembourg vừa khẳng định chia tay người yêu. Điều này khiến công chúng rất bất ngờ, bởi tất cả mọi người đều đang chờ đợi một đám cưới Hoàng gia, khi mà Hoàng tử Louis và người yêu đã đính hôn từ gần một năm trước.

Các thành viên của các Hoàng gia một khi đã đính hôn với ai đó thì thường sẽ cưới, còn cuộc hôn nhân có kéo dài hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm kể từ khi tuyên bố đính hôn, Hoàng tử Louis của Luxembourg (còn gọi là Đại công tử Louis của Luxembourg) lại khiến ai nấy đều sững sờ khi đột ngột khẳng định chia tay với vợ chưa cưới của mình.

Hoàng tử Louis, 35 tuổi, và Scarlett-Lauren Sirgue, một luật sư 30 tuổi, đã khẳng định việc này trên tạp chí tiếng Pháp Point de Vue. Lý do họ đưa ra cũng tương tự như lý do chia tay của nhiều cặp đôi nổi tiếng: Do khác biệt về những mục tiêu trong cuộc sống.

Tháng 4/2021, Louis và Scarlett công bố rằng họ đã đính hôn, thậm chí còn chụp ảnh với cha mẹ của Louis là Đại Công tước Henri và Đại Công phi Maria Teresa của Luxembourg. Công chúng đã rất hào hứng chờ đợi một hôn lễ Hoàng gia vào năm nay. Họ cho rằng, cũng như Hoàng tử William và Công nương Kate của Hoàng gia Anh - đính hôn vào năm 2010 và kết hôn vào năm 2011, thì Louis và Scarlett cũng sắp kết hôn thôi.

Ai ngờ họ lại hủy hôn!

Hoàng tử Louis nói: “Chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm qua, luôn cố gắng thành thật với nhau, ngay cả khi sự thành thật đó làm tổn thương chúng tôi như hôm nay thì nó vẫn là rất quan trọng”.

Còn Scarlett thì nói: “Tầm nhìn và tham vọng của chúng tôi trong cuộc sống đều rất khác nhau”.

Dù sao, cả hai khẳng định họ vẫn là bạn tốt và vẫn yêu quý nhau, cũng như yêu quý, tôn trọng gia đình của nhau.

Năm ngoái, Hoàng tử Louis kể rằng anh đã phải cầu hôn Scarlett tới hai lần, bởi khi anh quỳ một gối và cầu hôn thì Scarlett rất xúc động nên đã quên nói “Em đồng ý”, khiến Louis phải nhắc lại lời cầu hôn.

Còn năm nay, khi chia tay, Louis nói rằng anh đã giải thích cặn kẽ với Scarlett về việc bước vào Hoàng gia ra sao, nên việc chia tay của hai người không phải do Scarlett không thể thích nghi với cuộc sống hoàng tộc. Mà chốt lại chỉ là do khác biệt quan điểm mà thôi.



Trước khi yêu Scarlett, Hoàng tử Louis đã kết hôn và có hai con trai. Vợ trước của anh là Tessy Antony de Nassau, người đã từng nói chân thật rằng cuộc sống Hoàng gia có rất nhiều sức ép, không chỉ đối với cô mà với cả bố mẹ, anh em của cô. Hiện nay Louis và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt.

Thục Hân