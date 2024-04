Vì sao hội phụ huynh Sài Gòn tin tưởng Hội đồng Anh khi chọn trung tâm tiếng Anh cho con?

Ngày 19/05 tới, Hội đồng Anh sẽ chính thức khai trương cơ sở mới tại Trung tâm Thương mại Faifo Lane (Số 2 Phan Văn Đáng, Quận 2, TP.HCM). Nhân dịp này, cùng nhìn lại các lý do vì sao Hội đồng Anh là lựa chọn đáng tin cậy trong hơn 30 năm qua của nhiều phụ huynh tại TP. HCM.

Giúp con nâng cấp bản thân cùng chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế

Với bề dày hơn 90 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trên toàn cầu, trong đó có hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Hội đồng Anh không ngừng thúc đẩy sự phát triển năng lực ngoại ngữ toàn diện cho học viên thông qua chương trình đạt chuẩn quốc tế.

Từ khóa học Learning Time with Timmy dành cho trẻ mẫu giáo, Primary Plus phù hợp với học sinh tiểu học đến khóa Secondary Plus và Secondary Plus IELTS & Academic dành cho học sinh trung học, mỗi chương trình đều được tinh chỉnh phù hợp với độ tuổi và mục tiêu học tập của người học Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên tận tâm và có chuyên môn sư phạm cao tại Hội đồng Anh, tiếng Anh trở thành công cụ đắc lực để các em tiếp cận thế giới, xây dựng kỹ năng mềm và tự tin hơn trong trường lớp cũng như cuộc sống như kỹ năng hợp tác động đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình…

Cơ sở vật chất “con thích, ba mẹ ưng"

Ngoài chương trình học, chất lượng cơ sở vật chất cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà phụ huynh quan tâm. Mỗi cơ sở giảng dạy của Hội đồng Anh đều có quy mô với sức chứa đến hơn 1.000 học viên, được trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị dạy và học hiện đại. Đặc biệt, bàn ghế được thiết kế phù hợp với chiều cao trung bình từng độ tuổi, tạo sự thoải mái và thuận tiện cho việc học tập.

Luôn có chính sách bảo vệ an toàn cho trẻ em

Hội đồng Anh luôn giữ vững cam kết tạo ra một môi trường học tập an toàn và tôn trọng tất cả học viên, đặc biệt là trẻ em. Chính sách bảo vệ trẻ em tại đây tuân theo các luật định và tiêu chuẩn của Vương quốc Anh và quốc tế, cũng như đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương.

Nhằm quản lý và loại trừ các tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm về thân thể và tinh thần, Hội đồng Anh chủ động thiết lập quy trình bảo vệ rõ ràng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp thông tin liên quan về an toàn trẻ em cho những bên liên quan.

Đây là một trong các lý do hàng đầu khiến anh H.N.Tuấn (Quận Tân Bình, TP.HCM) hài lòng với lựa chọn cho con gái 6 tuổi theo học khóa Primary Plus tại Hội đồng Anh.“Tôi nhận thấy ít trung tâm nào có hẳn một chế độ bảo vệ nghiêm túc, theo tiêu chuẩn quốc tế và phổ biến rõ ràng cho phụ huynh như Hội đồng Anh. Điều này chứng tỏ họ thực sự quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển cho học viên, giúp cho phụ huynh như tôi an tâm về môi trường học tập của con." Anh chia sẻ.

Nhiều hoạt động đặc sắc cho trẻ tiêu biểu như Mùa hè Chất lượng 2024. Bên cạnh đó, một đặc quyền khác dành riêng cho học sinh tại Hội đồng Anh chính là hoạt động sôi nổi xuyên suốt để con có một mùa hè bổ ích. Học viên được tham gia đa dạng các sự kiện đặc biệt như cuộc thi Làm Thơ Poetry Competition hay cuộc thi Mỹ thuật Global Art Competition dành cho tất cả học sinh từ các quốc gia có trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh…

Sắp tới, sự kiện khai trương trung tâm mới Faifo Lane (quận 2) vào tháng 5 cũng sẽ được tổ chức với chuỗi sự kiện và hoạt động tri ân dành cho phụ huynh và học viên như: Tương tác, khám phá và thực hành tiếng Anh; Hội thảo dành cho phụ huynh; Góc chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho bài thi IELTS; Bốc thăm trúng thưởng… Đặc biệt, khi phụ huynh đăng ký học cho con trong mùa hè này sẽ có cơ hội nhận ưu đãi học phí đến 30% với các khoá học “Mùa hè chất lượng” và khoá tiếng Anh năm học mới 2024-2025.

Với chương trình học chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, chính sách bảo vệ trẻ em nghiêm ngặt cùng với những hoạt động bổ ích phục vụ người học, không khó để hiểu tại sao Hội đồng Anh lại trở thành điểm đến hàng đầu cho các khóa học tiếng Anh chất lượng tại TP.HCM. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia sự kiện đặc biệt chào mừng cơ sở mới của Hội đồng Anh.

Đăng ký tham gia chuỗi sự kiện hoạt động khai trương Faifo Lane và nhận ưu đãi học phí hấp dẫn từ Hội đồng Anh tại: https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/tre-em-va-thieu-nien/su-kien-khai-truong-faifo-lane