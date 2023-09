Vì sao "Hương Tình Yêu" trở thành phim boylove xuyên không Top 1 xu hướng Thái Lan?

HHT - "Hương Tình Yêu" là tác phẩm boylove đầu tiên làm về chủ đề xuyên không của Thái Lan. Dù ra mắt chưa lâu song phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và nhanh chóng leo lên Top 1 trending tại xứ sở chùa vàng.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Violet, I Feel You Linger In The Air (tựa Việt: Hương Tình Yêu) xoay quanh Por Jom, một chàng kiến trúc sư trẻ. Từ lúc nhận dự án cải tạo ngôi nhà cũ ở Chiang Mai, cậu thường hay mơ về một người đàn ông xa lạ. Một lần, khi đang đau lòng vì bị bạn trai phản bội, Jom gặp tai nạn trên đường, xe cậu đâm vào thành cầu và rơi xuống sông Ping.

Khi ngoi lên khỏi mặt nước, Jom nhận ra mình đã xuyên về Thái Lan những năm 1920. Tại đây, cậu gặp được Khun Yai, một người thuộc tầng lớp thượng lưu, con trai thứ của chủ nhân ngôi nhà Jom đang cải tạo. Đồng thời, đây cũng là người đàn ông mà cậu thường hay mơ thấy.

Jom được thủ vai bởi Nonkul, cái tên không mấy xa lạ với khán giả Việt khi anh chàng từng góp mặt trong các tác phẩm đình đám như như Bad Genius (2017) hay Love Destiny (2018). Vốn luôn xuất hiện với các vai diễn học đường, thư sinh, Nonkul chia sẻ một phần lý do anh nhận lời vào vai Jom là vì sự tò mò, mong muốn khám phá "tâm hồn nữ giới” trong mình thông qua vai diễn.

“Mai-đẹt-ti-ni” của Nonkul trong tác phẩm lần này là Bright Rapheephong - một diễn viên triển vọng thuộc đài CH3. Anh vào vai Khun Yai, người đàn ông có vóc dáng cao lớn, có tính cách dịu dàng và giàu lòng nhân hậu. Khun Yai mang ước mơ đi du học để được nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn hơn hiện tại.

Hương Tình Yêu là tác phẩm boylove đầu tiên mà Bright Rapheephong diễn chính. Nhiều khán giả nhận xét phong thái lịch lãm, nam tính của Bright phù hợp với nhân vật được xây dựng trong nguyên tác.

Dù I Feel You Linger In The Air mới khởi chiếu chưa lâu song “phản ứng hóa học” của Bright và Nonkul đã nhận về nhiều đánh giá tích cực. Đa phần khen tương tác giữa hai người tự nhiên, đáng yêu, không gây phản cảm. Cách bộc lộ cảm xúc nhân vật khiến người xem dễ chịu, không tạo cảm giác gượng ép. Tính cách và tạo hình của bộ đôi nhân vật chính khắc hoạ đúng với nguyên tác.

Nhịp phim của Hương Hoa Tình Yêu dù chậm nhưng nhìn chung không gây nhàm chán. Ngược lại, sự dẫn dắt chậm rãi còn tạo cảm giác hào hứng cho khán giả, đa phần tò mò rằng chuyện tình giữa hai chàng trai sẽ tiến triển như thế nào, khi cốt truyện của I Feel You Linger In The Air đang diễn ra trong một thời đại còn nhiều quan điểm gay gắt về các xu hướng tính dục.

Đặc biệt, phim đi theo tiết tấu chữa lành, nhẹ nhàng, không chú trọng cảnh nóng như những tác phẩm chạy theo thị hiếu khác ra mắt trong thời gian qua.

Ngoài cốt truyện và diễn xuất, bộ phim còn được khen ngợi bởi các yếu tố hình ảnh và kỹ thuật quay. Dù kịch bản phim khá khó hiểu khi đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nhưng nhờ những góc máy, cách chuyển cảnh miêu tả tầm nhìn nhân vật đã khiến cho bộ phim “dễ thở” hơn. Phim quay tại Chiang Mai - thành phố nổi tiếng với cảnh đẹp ở miền Bắc Thái Lan. Những thước phim thơ mộng, trữ tình góp phần quảng bá văn hoá và du lịch nơi đây.

I Feel You Linger In The Air lên sóng từ ngày 18/8. Tập 3 vừa qua đã đạt vị trí Top 1 xu hướng ở xứ sở chùa Vàng, phim hứa hẹn giữ vững phong độ trong những tập tiếp theo.