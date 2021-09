Vì sao nữ chính "Hương Vị Tình Thân" bản Hàn tăng 8 kg nhưng lại được khen ngợi hết lời?

HHT - Xưa nay thường thấy các nữ diễn viên được khen dáng đẹp khi giảm cân thành công, nhưng nữ chính của bộ phim "Hương Vị Tình Thân" bản Hàn mới đây lại khiến Knet trầm trồ, "thả tim" tới tấp khi cô tăng tới 8 kg. Thậm chí không ít khán giả còn khẳng định để có thể tăng cân như cô còn khó hơn cả giảm cân.

UEE là nữ diễn viên chính trong bộ phim My Only One (đang phát sóng trên kênh HTV với tựa Việt Vì Con Mà Sống) và đây cũng chính là phiên bản gốc của Hương Vị Tình Thân, bộ phim đang thu hút khán giả Việt Nam.

Trong My Only One, UEE có thân hình khá gầy guộc mỏng manh, khuôn mặt có phần hốc hác trái ngược với nữ chính Nam của Hương Vị Tình Thân.

Nhưng mới đây, UEE bỗng dưng trở thành chủ đề bán tán của cư dân mạng xứ Hàn khi cô tung ra bộ ảnh tạp chí mới. Chẳng phải UEE mặc đồ quá dị hay tạo dáng kỳ quặc mà bởi thông tin cô đã tăng được thêm 8 kg sau quãng thời gian dài bị khán giả chê bai do thân hình gày gò, thiếu sức sống.

UEE sinh năm 1988, cô ra mắt với tư cách thành viên bổ sung cho nhóm nhạc After School vào năm 2009. Ở thời điểm ra mắt, UEE từng được bình chọn là một trong những nữ thần tượng quyến rũ nhất K-Pop.

Xuất thân là vận động viên bơi lội, UEE từng gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ thân hình khỏe khoắn. Đôi chân của UEE cực kỳ săn chắc, được nhiều người ngưỡng mộ tới mức đặt cho cô biệt danh "cặp đùi mật ong".

Rõ ràng là UEE tăng cân nhưng không phải tăng mỡ mà chuyển hóa hết thành các khối cơ, giúp cho cô sở hữu vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Nhìn bộ ảnh này, nhiều người rất muốn hỏi UEE bí quyết tăng cơ, giảm mỡ; bởi làm được như thế này còn khó hơn là ăn kiêng giảm cân.

Bản thân UEE khi đăng loạt ảnh mới lên trang cá nhân cũng công nhận “Mình thích nhìn bản thân như thế này”.