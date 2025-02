Vì sao phim Việt gần đây đua nhau chọn đám giỗ làm cao trào xung đột?

"Khó Dỗ Dành" sắp lên sóng: Chương Nhược Nam lại vào vai tình đầu quốc dân? HHT - "Khó Dỗ Dành" liệu có giúp cho dòng phim ngôn tình xứ Trung lên ngôi trở lại trong năm nay sau khi "Cây Ô Liu Màu Trắng" gây thất vọng?

Bí Mật Không Thể Nói: Tình yêu tựa như phép màu bắt đầu từ một bản nhạc HHT - Bản gốc của “Bí Mật Không Thể Nói” vốn đã rất lãng mạn thì bản Hàn còn ngọt ngào hơn nữa. Chẳng thế mà phim đã đứng đầu phòng vé xứ Hàn dịp Tết vừa qua và chuẩn bị đổ bộ Việt Nam trong tháng tình yêu.

"Captain America: Thế Giới Mới" có liên quan mật thiết đến bộ phim nào? HHT - Ngoài loạt phim cũ về Captain America, bạn còn nên theo dõi một phim nữa mới hiểu hết các tình tiết ở “Captain America: Thế Giới Mới”.

Cơn địa chấn phòng vé "Na Tra 2" có lịch chiếu chính thức tại rạp Việt HHT - Sau khi lập kỷ lục phòng vé Trung Quốc với doanh thu chạm mốc 10 tỷ NDT (khoảng 33 nghìn tỷ VNĐ), "Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải" chính thức được xác nhận sẽ ra mắt tại Việt Nam, khiến cộng đồng yêu điện ảnh háo hức chờ đợi.

Khán giả bức xúc vì after-credit của "Attack on Titan: The Last Attack" bị cắt HHT - Trong bối cảnh "Attack on Titan: The Last Attack" đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu mến anime & manga tại Việt Nam, một số khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng về trải nghiệm xem phim tại một số rạp chiếu, đặc biệt liên quan đến phần after-credit (cảnh chạy cuối phim).

Attack On Titan càn quét phòng vé, nhiều tác phẩm lớn "dính chưởng" kiểm duyệt HHT - Bất chấp giới hạn độ tuổi và những hạn chế về suất chiếu, "Attack On Titan: The Last Attack" vẫn lập kỷ lục doanh thu, cán mốc hơn 10 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu tại thị trường Việt Nam.

Loài khủng long lại xâm chiếm thế giới một lần nữa với Jurassic World: Rebirth HHT - Ra đến phần phim thứ 7, thương hiệu "Jurassic Park" còn gì để lôi kéo khán giả ngoài bầy khủng long khổng lồ và siêu nguy hiểm?

Sam Wilson chính thức “lên khiên”: Captain America thế hệ mới có đủ uy tín? HHT - Không còn Steve Rogers với mái tóc vàng lãng tử, ánh mắt xanh hút hồn và phong thái của một thủ lĩnh, Captain America: Brave New World mang đến một người kế vị hoàn toàn mới – Sam Wilson. Nhưng liệu sự đổi mới này có đủ sức khiến fan Marvel "đổ đứ đừ", hay Steve vẫn mãi là cái bóng quá lớn để vượt qua?