Vì sao Rosé BLACKPINK khó mà được nhuộm lại màu tóc yêu thích nhất từ xưa đến nay?

HHT - Rosé là cô gái có màu tóc biến hóa khôn lường nhất nhóm BLACKPINK nhưng có một tông màu Rosé đặc biệt yêu thích. Nhưng vì sao Rosé lại cho rằng mình chỉ nhuộm được màu đó một lần duy nhất mà thôi?

Trong đội hình BLACKPINK, Rosé là thành viên có màu tóc rực rỡ nhất khi đã từng thử qua rất nhiều màu nhuộm khác nhau. Trong khi Jennie và Jisoo thường chung thủy với mái tóc sẫm, Lisa hết nâu sang vàng rực thì Rosé đã trải qua tóc vàng như nắng, đỏ rực, hồng ngọt ngào…

Ai cũng cho rằng màu tóc vàng rực rất hợp với Rosé, giúp cô trở nên xinh đẹp lộng lẫy. Rosé cũng luôn có tên trong danh sách những idol hợp với tóc vàng đến mức netizen cứ ngỡ đây là màu tóc thật của họ. Ngay cả hiện giờ, Rosé cũng đang để tóc vàng.

Thế nhưng nếu được chọn màu tóc mình thích nhất, Rosé sẽ chọn tím khói, màu nhuộm mà cô đã sử dụng hồi quảng bá cho ca khúc How You Like That của BLACKPINK. Quả thực màu tím khói mang lại cho Rosé vẻ mơ màng bí ẩn rất đặc biệt.

Tuy thích mái tóc tím khói đến vậy nhưng Rosé nghĩ rằng đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng cô nhuộm màu này. Lý do vì “Mình đã phải tẩy tóc rất, rất nhiều lần thì mới nhuộm ra màu tím khói. Nên mình đoán đây là lần duy nhất được nhuộm màu đó và mình đã rất phấn khích”, Rosé chia sẻ.

Bản thân chuyên gia chăm sóc tóc cho BLACKPINK cũng tiết lộ rằng Rosé là thành viên chịu nhiều vất vả nhất vì mái tóc cần nhuộm thường xuyên. Có thời điểm, Rosé phải tẩy tóc đến 3 lần một tuần để có được màu nhuộm ưng ý. Chính vì thế mà mái tóc Rosé khá yếu và có lẽ phải rất lâu nữa, chúng ta mới được thấy Rosé quay lại với màu tím khói hoặc một tông màu tương tự.