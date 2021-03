Vì sao tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez có tên Ever Given, trong khi thân tàu có chữ Evergreen?

HHT - Con tàu khổng lồ đang mắc kẹt và khiến cả thế giới dõi theo có tên thật là gì vậy? Trên thân nó có chữ Evergreen rất lớn, và một số trang tin cũng viết nó là tàu Evergreen, nhưng tại sao cũng có khi nó được gọi là tàu Ever Given? Và còn có những “bí mật” nào xung quanh tên con tàu nữa?

Cả thế giới đang hy vọng rằng con tàu đang gây tắc nghẽn ở kênh đào Suez sẽ sớm dịch chuyển, bằng cách nào đó, để việc lưu thông ở đây có thể tiếp tục. Bởi nó kẹt ở đó càng lâu, thì thiệt hại sẽ càng lớn và cả các ngành công nghiệp lẫn người tiêu dùng đều phải chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong sự quan tâm đối với con tàu (và có thể cả với việc hàng hóa mình đặt từ châu Âu bao giờ mới được nhận), nhiều người cũng tò mò về cái tên của nó. Con tàu này có tên thật là Evergreen phải không? Vì ở thân tàu có chữ Evergreen rất lớn.

Đúng là dòng chữ rất to ở thân tàu là Evergreen chứ không phải Ever Given. Nhưng thực ra, Evergreen (tạm dịch: Mãi Xanh) là tên công ty vận chuyển chịu trách nhiệm vận hành con tàu này. Còn bản thân con tàu tên là Ever Given (tạm dịch: Mãi Được Định Sẵn).

Evergreen Marine là một công ty vận chuyển của Đài Loan, có rất nhiều tàu. Ever Given là một trong số 20 tàu container thuộc đội tàu mà Evergreen vận hành. Những con tàu này được đặt tên theo công thức của công ty là Ever + một từ bắt đầu bằng chữ G. Còn có các con tàu khác là Ever Gentle (tạm dịch: Mãi Nhẹ Nhàng), Ever Genius (Mãi Tài Giỏi), Ever Gleamy (Mãi Lấp Lánh)…

Thậm chí, còn có cả con tàu Ever Going (Mãi Đi), đây hẳn sẽ là cái tên rất trớ trêu nếu nó chính là con tàu bị mắc kẹt thay vì tàu Ever Given.

Và trong khi tàu Ever Given tạm thời vẫn đang kẹt, thì cư dân mạng vui tính đã nghĩ ra một số giải pháp thú vị để giúp kênh đào Suez thông thoáng trở lại:

Vậy là, sẽ có những ảnh hưởng về kinh tế, sẽ có những trì hoãn trong việc vận chuyển, nhưng trong khi không thể giúp một tay “đẩy thuyền”, thì ít nhất, chúng ta cũng có một số ý tưởng để cười, nhỉ.

