Video ô tô mất lái lao trên vỉa hè, 3 người thoát nạn trong gang tấc

HHT - Một người lái ô tô tại Vĩnh Phúc đã chẳng may khiến xe húc thẳng vào cái cây trên vỉa hè. Ngồi ngay bên cạnh gốc cây là một người bán thịt, ngoài ra còn có 2 khách hàng đang chờ mua thịt. Thật may mắn là cái cây đã “đỡ” cho tất cả, không ai bị thương.

Khi một người lái ô tô không kiểm soát nổi cái xe thì thường có thể gây ra những tai nạn thực sự kinh hoàng. Mới đây, một chiếc ô tô - hẳn là tài xế cũng không kiểm soát tốt - đã lao đi trên vỉa hè ở Vĩnh Phúc, khiến nhiều người bị một phen hú vía.

Sự việc này mới được đăng lên trang MSNews của Singapore, kèm video do camera quan sát ghi lại.

Đây là video:

Cụ thể, vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 6/3. Hôm ấy, trong khi một người bán thịt đang ngồi bán hàng dưới gốc cây cùng 2 người khách đang đứng chờ thì một chiếc ô tô mất kiểm soát bỗng chồm tới. Cả 3 người hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng thật may mắn là ở trên vỉa hè có cái cây lớn và vững chắc. Ô tô đâm mạnh vào cái cây và bị cây chặn lại, nên người bán thịt và 2 vị khách thoát nạn trong gang tấc.

Nhìn tốc độ và lực va chạm của chiếc ô tô thì có thể thấy rõ ràng rằng nếu không có cái cây, đây sẽ là một tai nạn khủng khiếp.

Sau giây phút bàng hoàng, vài người đã giúp đưa một bé trai từ trong xe ô tô ra. Theo thông tin ban đầu thì người lái chiếc ô tô đó chính là con gái của bác bán thịt.

Nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng vì lý do gì mà tài xế không kiểm soát được chiếc xe, liệu có phải do không để cho con nhỏ ngồi đúng quy định, hoặc do đi loại giày không phù hợp… Những câu hỏi này đều chưa có câu trả lời nhưng dù sao, không ai bị nạn đã là điều may mắn lắm rồi.