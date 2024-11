Vĩnh Dạ Tinh Hà: Diễn xuất bằng mắt của Đinh Vũ Hề khiến khán giả vấn vương

HHT - "The Judge from Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) khép lại với cấu trúc đầu cuối tương xứng. Quyết định của Kang Bit Na/ Justitia sau khi Bael tới giao nhiệm vụ được bỏ ngỏ là một trong những tín hiệu được cho là hàm ý có phần 2.

HHT - Trong khuôn khổ tour diễn "Take Us To Your Heart" tại Đông Nam Á, Michael Learns To Rock sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày 17/11/2024 để mang đến những giai điệu đầy hoài niệm.