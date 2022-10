ViruSs, Mew Amazing, Dennis Đặng "chung sức" tìm kiếm người chiến thắng Master 2022 by TikTok

HHT - Cuộc thi Master 2022 by TikTok chính thức khởi động đường đua sáng tạo với sự đồng hành của Ban cố vấn đầy nhiệt huyết: MC Thanh Thanh Huyền, ViruSs, Mew Amazing, Dennis Đặng và vận động viên Đỗ Kim Phúc.

Master 2022 by TikTok tạo được tiếng vang trong cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung với 4 mùa giải. Những gương mặt nổi tiếng bước ra từ cuộc thi có thể kể đến Chang Mie, CiiN, Khải Cà Khịa và Badbie. Năm nay, Master 2022 by TikTok chính thức trở lại với thông điệp Glow up yourself, light up others - Sáng chất riêng, toả nhiệt huyết.

Nhằm tạo ra cuộc đua mang tính cạnh tranh, chuyên môn và thu hút nhiều người tham gia, đồng hành cùng Master 2022 by TikTok là Ban Giám Khảo với những cố vấn chuyên môn đến từ các lĩnh vực khác nhau: Nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing, Giám đốc sáng tạo, diễn viên Denis Đặng, MC Thanh Thanh Huyền, Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc và Streamer ViruSs.

Master 2022 by TikTok hứa hẹn đem đến một cuộc thi với đa dạng nội dung, nguồn cảm hứng và tìm ra những người sáng tạo có ảnh hưởng nhất trong mỗi cộng đồng nội dung. Và đây sẽ là những gương mặt mở ra cơ hội kết nối và đề cao tiếng nói giữa nhà sáng tạo và cộng đồng người dùng TikTok.

Cuộc thi năm nay cũng được nâng cấp với 7 hạng mục: Music Master (ca hát, rap, nhảy múa, sáng tạo âm nhạc, chơi nhạc cụ...), Acting Master (diễn nhập vai (POV), tiểu phẩm...), Lifestyle Master (trải nghiệm ẩm thực, du lịch, thời trang...), Sport Master (phô diễn kỹ năng thể thao), Game Master (chia sẻ khoảnh khắc eSport đẹp),

Bên cạnh đó, LIVE Master được tổ chức riêng biệt với hai hạng mục: LIVE master: Go LIVE tích điểm với các nội dung như chit chat/ kể chuyện, chia sẻ kiến thức... và Talent LIVE Master: Go LIVE tích điểm với nội dung ca hát/ rap, phô diễn chất giọng.

Mỗi Master (người thắng cuộc) của 5 hạng mục video và 2 hạng mục LIVE sẽ nhận về giải thưởng hấp dẫn với 1000 USD tiền mặt cùng các phần thưởng giá trị khác.

Thông tin vòng thi (Dành cho 5 hạng mục video)

Vòng loại trừ: 1 - 6/10/2022: Đăng tải video tham gia ở chế độ công khai kèm hashtag #Master2022byTikTok với nội dung liên quan đến 5 hạng mục trên.

Vòng bình chọn: 22 - 28/10/2022: Top 10 nhà sáng tạo tiếp tục đăng tải 01 video liên quan đến hạng mục của mình để tham gia bình chọn, ở chế độ công khai kèm hashtag #Master2022byTikTok. Kết quả sẽ chọn ra Top 3 nhà sáng tạo mỗi hạng mục.

Gala Night: 6/11/2022

Dành cho 2 hạng mục LIVE:

Nhà sáng tạo có từ 10K người theo dõi trở lên đã go LIVE trên 30 ngày và 30 giờ tính từ 1/1 đến hết 30/9 có thể tham gia chương trình này. Người tham gia đăng ký 1 trong 2 đường đua: LIVE Master hoặc Talent LIVE Master.

Vòng 1: Sơ Khảo: Từ 00:00 14/10/2022 đến 23:59 19/10/2022:

Người tham gia thu thập điểm tương ứng với vòng thi đã chọn. Top 10 người có điểm cao nhất mỗi hạng mục theo tiêu chí tính điểm chương trình sẽ bước vào vòng loại trực tiếp.

Vòng 2: Vòng Loại Trực Tiếp:

- Trong 2 đêm 25/10 và 26/10, top 10 mỗi hạng mục sẽ cùng tham gia thi đấu trực tiếp lần lượt trên kênh chính thức TikTokCreators_VN sử dụng tính năng multi-guest (LIVE nhóm).

- Top 3 thí sinh có điểm cao nhất mỗi hạng mục được tính theo tiêu chí của chương trình sẽ bước vào Vòng Bình Chọn Quyết Đấu và có mặt tại đêm Gala.

Vòng 3: Bình Chọn Quyết Đấu:

- Từ 00:00 29/10 đến 23:59 03/11, cổng bình chọn sẽ mở cho top 3 mỗi hạng mục. Nhà sáng tạo kêu gọi bình chọn để gia tăng số điểm vòng chung kết.

- Kết quả người chiến thắng LIVE Master 2022 và Talent Master 2022 sẽ được công bố ngay trong đêm Gala Night.