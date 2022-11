Vitamin đáng yêu với trend "Finish the heart": Muôn hình trái tim độc đáo, những ý tưởng khiến netizen phải trầm trồ!

HHT - Chiêm ngưỡng “nghệ thuật” giấu kín bấy lâu nay của Gen Z với trend “Finish the heart” đang "thao túng” toàn TikTok. Có những tác phẩm khiến netizen phải trầm trồ nhưng cũng không thiếu ý tưởng phải phát tín hiệu “ét ô ét”.

Lướt TikTok những ngày gần đây, không khó để bắt gặp rất nhiều hình vẽ trái tim với “muôn hình vạn trạng” khác nhau qua trend "Finish the heart" (Hoàn thành trái tim). Đây đang là một chiếc trend vô cùng đáng yêu được các bạn trẻ “lăng xê” rầm rộ, không chỉ bộc lộ được tài năng nghệ thuật mà còn cho thấy sự sáng tạo vô biên của Gen Z. Thế nhưng cũng có những “tác phẩm” khiến netizen “cười ra nước mắt” vì… sáng tạo quá mức.

Để “bắt trend” này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần in hoặc vẽ một nửa hình trái tim bình thường ra nhiều tờ giấy rồi “gửi tín hiệu” tới hội bạn thân hoặc lớp học của mình với thông điệp “Finish the heart”, mọi chuyện còn lại hãy để “óc sáng tạo” của các bạn tự do bay bổng. Đã có rất nhiều ý tưởng khiến người xem phải “wow” vì quá sáng tạo. Không chỉ đơn giản là hoàn thành một nửa trái tim thông thường, Gen Z đã thể hiện tài năng nghệ thuật với muôn vàn hình vẽ nào là hình con thú, hình bông hoa, hình chú bướm hay thậm chí còn mô phỏng hình quả tim thật. Nhiều bạn trẻ còn “thêm muối” cho trend bằng những hình vẽ nhân vật Among Us hay thả like với ngụ ý “We’re just friends!” (Chúng ta chỉ là bạn) thôi nha!