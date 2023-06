Vợ mới cưới của Hồ Quang Hiếu, "nữ thần" Miss Grand Vietnam đổ bộ The New Mentor

HHT - Sau màn chào sân của bộ ba "chị đại" Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang, show thực tế "The New Mentor" vừa chính thức công bố dàn thí sinh "nghìn máu" khiến fan sắc đẹp không khỏi háo hức.

Sở hữu bề dày thành tích, thí sinh Nguyễn Thị Kim Phương không chỉ được đông đảo khán giả ủng hộ mà còn được các "tiền bối" trong nghề như Cao Thiên Trang, Hằng Nguyễn đánh giá cao. Trước đó, Kim Phương từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang đình đám phiên bản Việt như: L'Officiel, ELLE, Harper's Bazaar. Cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model 2015 cũng khá quen mặt trên các sàn diễn của các NTK trong và ngoài nước.

Sự góp mặt của Lại Thị Thanh Hương - người từng có 13 năm kinh nghiệm trong nghề người mẫu cũng khiến netizen không khỏi bất ngờ. Cô nàng sở hữu loạt thành tích khủng như: Giải Siêu Mẫu Phong Cách tại Siêu Mẫu Việt Nam 2013, Best Catwalk của Elite Model Look Vietnam 2014 và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss All Nations 2016.

Từng "gây thương nhớ" tại Miss Grand Vietnam 2022 bởi vẻ ngoài sắc sảo cùng vóc dáng quyến rũ, Lê Thị Hồng Hạnh hứa hẹn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi tái xuất tại The New Mentor.

Bên cạnh đó, vợ mới cưới của Hồ Quang Hiếu cũng khiến cho dân tình bất ngờ khi tham gia chương trình thực tế lần này. Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và kinh nghiệm catwalk tại các sàn diễn thời trang lớn, Trần Huỳnh Như đang là cái tên được người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ giành được thành tích cao.

Nhiều thí sinh với thành tích trải dài như Đoàn Thu Thủy - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Lê Thu Trang - HLV Catwalk Miss Universe Vietnam 2022, Nguyễn Thị Kim Nhung - Siêu mẫu triển vọng của Siêu mẫu Việt Nam 2013... hứa hẹn sẽ mang đến màn cạnh tranh "nảy lửa" tại The New Mentor.