Vòng cổ trị giá 45 tỷ đồng Han So Hee đeo tại Cannes chế tác mất hơn 1.900 giờ

HHT - Tạo hình nàng thơ của Han So Hee tại Liên hoan phim Cannes 2024 nhận được nhiều sự khen ngợi từ công chúng. Đặc biệt, chiếc vòng cổ có giá trị ước tính lên tới 45 tỷ đồng mà nữ diễn viên đeo càng "gây choáng".

Sự xuất hiện của Han So Hee tại LHP Cannes 2024 với tư cách Đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức Boucheron đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Đương nhiên, Boucheron cũng tận dụng cơ hội này để "flex" sản phẩm tại sự kiện danh giá giới phim ảnh.

Thương hiệu Han So Hee làm Đại sứ có lịch sử ra đời hơn 160 năm, được hoàng gia và giới quý tộc châu Âu xưa ưa chuộng. Chiếc vòng cổ mà nữ diễn viên đeo có tên thuộc bộ sưu tập The Power of Couture có tên Le Col ra mắt tháng 1 năm nay. Bộ sưu tập này tái hiện di sản thời trang của người sáng lập thương hiệu Frédéric Boucheron nhưng cũng cho thấy cách tiếp cận mới phù hợp xu hướng hiện đại.

Theo chia sẻ từ phía Boucheron, vòng cổ mà nữ diễn viên Nevertheless đeo được lấy cảm hứng từ chiếc vương miện do thương hiệu chế tác vào những năm 1900, là thành quả của hơn 1.900 giờ lao động miệt mài của các nghệ nhân. Những viên kim cương lấp lánh được thiết kế tinh xảo, đặt trên những sợi kim loại mỏng tạo hiệu ứng như lơ lửng trên không trung.

Chiếc vòng cổ này còn có thể tháo rời linh hoạt thành 2 dây chuyền tách riêng nhờ thiết kế đặc biệt, phù hợp với nhiều phong cách đa dạng. Khi đeo nguyên bản, Le Col được miêu tả như một mạng lưới kim cương kết hợp tinh tế cùng pha lê đá với tạo hình chiếc yếm và vòng cổ được bao bọc bởi lưới ánh sáng.

Có thể thấy, việc để nàng Đại sứ diện sản phẩm cao cấp đặc biệt này cho thấy ưu ái mà Boucheron dành cho cô, bất chấp danh tiếng Han So Hee từng bị ảnh hưởng nặng nề sau lùm xùm tình ái.