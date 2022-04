Vụ Hiệu phó trường THPT ở Cà Mau bắt học sinh ăn đồ từ thùng rác: Địa phương chỉ đạo khẩn

HHT - Bộ Công an đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, các trường đại học thuộc ngành Công an nhân dân năm 2022. Sau đây là thông tin về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh vào các trường Công an năm nay.

Với mục tiêu trang bị cho học sinh Việt Nam những kỹ năng Công dân số toàn cầu (Global Digital Citizens) thông qua sân chơi tương tác thú vị trong nước và quốc tế, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ ) tổ chức “Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022” (New Zealand Future Skills Camp) hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 trên toàn quốc.