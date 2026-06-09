Vụ khách hàng bị tố trộm đồ ở AEON MALL Long Biên: Bảo vệ có được tự ý khám xét?

HHTO - Vụ việc một nữ khách hàng phản ánh bị nghi ngờ trộm cắp khi mua sắm tại AEON MALL Long Biên (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Bên cạnh những tranh cãi về cách ứng xử, nhiều người đặt câu hỏi: Trong trường hợp nghi ngờ khách lấy cắp tài sản, lực lượng bảo vệ có quyền tự ý kiểm tra hay khám xét khách hàng hay không?

Khám xét người là hoạt động bị pháp luật kiểm soát chặt chẽ

Việc khám xét người là biện pháp tố tụng hoặc biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, chỉ được thực hiện bởi cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong những trường hợp nhất định.

Bảo vệ của trung tâm thương mại, siêu thị hay doanh nghiệp là lực lượng bảo vệ dân sự, không phải cơ quan tiến hành tố tụng và cũng không được trao quyền khám xét người như công an hoặc các lực lượng có thẩm quyền khác.

Do đó, bảo vệ không có quyền tự ý yêu cầu khách hàng mở túi, kiểm tra tư trang hoặc khám xét người bằng biện pháp cưỡng chế nếu khách không đồng ý.

Nếu nghi ngờ khách trộm cắp thì bảo vệ có thể làm gì?

Trên thực tế, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, bảo vệ có thể tiếp cận, trao đổi, đề nghị khách phối hợp kiểm tra hóa đơn, hàng hóa hoặc mời khách đến khu vực làm việc để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, mọi hoạt động kiểm tra chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở khách hàng tự nguyện hợp tác.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Trường hợp có căn cứ cho rằng hành vi trộm cắp thực sự xảy ra, bảo vệ có thể báo cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Việc giữ người, lục soát đồ đạc, kiểm tra thân thể hoặc dùng vũ lực đối với khách hàng khi không có căn cứ pháp luật đều có thể phát sinh tranh chấp và trách nhiệm pháp lý.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm khách hàng có thể bị xử lý

Việc chống thất thoát tài sản là quyền và trách nhiệm của bảo vệ cũng như nhân việc được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình xử lý phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tôn trọng quyền con người; quyền về danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của khách hàng.

Nếu một người bị nghi ngờ nhưng chưa có căn cứ xác định hành vi vi phạm, việc công khai cáo buộc, ép buộc kiểm tra đồ đạc nơi công cộng hoặc có lời nói, hành vi xúc phạm danh dự có thể dẫn đến khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự hoặc bị xử lý theo các quy định pháp luật liên quan. Ngược lại, khách hàng cũng có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp nhằm làm rõ vụ việc.

Cần ứng xử chuyên nghiệp để tránh đẩy sự việc đi quá xa

Từ vụ việc đang gây tranh cãi tại AEON MALL Long Biên, nhiều ý kiến cho rằng các trung tâm thương mại cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, đặc biệt là kỹ năng nhận diện nghi vấn, giao tiếp và xử lý tình huống với khách hàng.

Trên thực tế, hệ thống camera giám sát ngày càng hiện đại, việc thu thập chứng cứ khách quan và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ là giải pháp phù hợp hơn thay vì những cách tiếp cận dễ dẫn đến hiểu lầm, ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của người tiêu dùng. Bởi lẽ, chống thất thoát tài sản là cần thiết, nhưng quyền và sự tôn trọng đối với khách hàng cũng là yếu tố không thể bị xem nhẹ trong môi trường dịch vụ.