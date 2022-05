Vụ phụ huynh trường quốc tế ở TP.HCM tố con bị bạn đánh: Nhà trường đang tìm hướng xử lý

HHT - Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 26/5 liên quan đến học sinh trường quốc tế ISHCMC-AA TP.HCM hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế: "Trước khi đánh con tôi, bé kia nhiều lần gây sự"

Vụ việc một phụ huynh tố con bị đánh trong quá trình theo học tại trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA) ở An Phú, TP. Thủ Đức (TP.HCM) mới đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Trước đó, vào chiều ngày 26/5, chị T.H.L đã livestream trên trang cá nhân bức xúc về vụ việc con chị là M.A. bị đánh khi đi học tại trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA), một trường quốc tế top đầu trên địa bàn thành phố.

Theo lời kể, M.A. sau khi tham gia hoạt động dã ngoại do trường tổ chức ở Hồ Tràm về thì gọi mẹ đến trường đón. Khi mẹ đến đón, M.A. cho hay mình bị đánh tại trường. Nghe con tường thuật lại vụ việc, chị T. vô cùng bức xúc, nhất là khi nhìn thấy trên người M.A. đầy vết trầy xước, bầm dập, mắt sưng húp.

Kể với mẹ, M.A. cho biết mình bị một bạn cùng trường đấm vào ngực. Sự việc xảy ra trong khuôn viên trường, giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn. Vụ việc sau đó được chị T. đăng tải lên mạng xã hội. Qua quá trình làm việc với nhà trường và cơ quan chức năng trên địa bàn, chị T. đồng thời cũng kể lại việc con mình nhiều lần bị bạn cùng trường gây sự.

Theo chị T., mọi chuyện bắt đầu từ khi con chị được bà mua cho chiếc cặp đắt tiền mà con rất thích. Đáng nói là ở trường chỉ có con chị và một học sinh khác sử dụng cặp loại này, cũng vì thế mà con chị bị học sinh này "để ý".

"Ngày nào vào trường nó cũng hoạnh họe con bé, nói "mày mua hàng fake chứ gì" để dè bỉu", chị T. cho biết. "Tiếp đến, con bé mang bình nước đến trường, ngày nào con bé ấy gặp cũng chửi nói "ê con này mày mang cái bình giả mày không thấy xấu hổ à?' Khi mình nghe con kể, mình cứ nghĩ rằng những cái việc rất nhỏ. Bởi vì thật ra ngày xưa mình đi học mình cũng sẽ để xảy ra những việc như thế nhưng mình không nghĩ những việc ấy cộng dồn dần dần xâm chiếm đời tư của trẻ con", chị T. bức xúc.

Chị T. cho hay hiện tại nhà trường đã có mail trả lời về vụ việc tuy nhiên chị sẽ vẫn cho con nghỉ học từ ngày 27/5 để đảm bảo sự an toàn của con. "Ban đầu, trường trả lời sẽ cho số điện thoại để hai bên tự làm việc với nhau, tuy nhiên tôi không đồng ý và yêu cầu gọi công an", chị T. cho biết.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và tìm hiểu

Chia sẻ với báo chí, ông Nathan Swenson, Hiệu trưởng trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA), xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 26/5, sau giờ học và bên ngoài trường: "Khoảng 15 phút sau giờ tan học, đã có một cuộc cãi vã giữa một vài học sinh ở cách trường một căn nhà. Ban Giám Hiệu trường đã thông báo có sự việc mâu thuẫn giữa các học sinh và đội quản lý của nhà trường đã đi ra để tìm kiếm những học sinh liên quan".

Có tổng cộng 4 học sinh trong vụ ẩu đả, đều đã được yêu cầu quay lại trường học để kiểm tra sức khỏe. Dù các học sinh có vết cào, cấu trên cơ thể nhưng sức khoẻ đều ổn định, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Sau đó, cả 4 học sinh được mời đến phòng Hiệu trưởng để làm rõ vụ việc và nguyên nhân.

"Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa mới bắt đầu trao đổi, phụ huynh các học sinh kéo đến và làm gián đoạn", ông Nathan Swenson nói và cho biết nhà trường buộc phải tập trung làm việc với phụ huynh, nên không thể tiếp tục nói chuyện với học sinh.

Sang ngày 27/5, nhà trường tiếp tục tìm hiểu và nắm nội dung khái quát vụ việc, đồng thời liên hệ phụ huynh học sinh để tìm hướng xử lý. "Sang tuần, chúng tôi sẽ gặp một số gia đình học sinh. Những gia đình không thể liên lạc qua điện thoại, chúng tôi đều đã gửi e-mail", vị Hiệu trưởng cho biết.

Trao đổi với Zing, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết với vụ việc như phụ huynh phản ánh, quan điểm của Sở là nhà trường cần có trách nhiệm giải quyết, bao gồm việc gặp phụ huynh, đảm bảo an toàn cho học sinh, làm công tác tư tưởng để các em ổn định, tránh ảnh hưởng đến việc học. Ông Trọng cũng thông tin thêm, Sở sẽ làm việc với Phòng Giáo dục để nắm sự việc nhằm có chỉ đạo, đồng thời phối hợp Công an địa phương (nếu có liên quan) để đảm bảo an toàn, tâm lý cho học sinh.

Linh Lê (tổng hợp)