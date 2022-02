Vụ quán café thu "100% VAT" dịp Tết: Chi cục Thuế quận Gò Vấp (TP.HCM) vào cuộc xác minh

HHT - Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết, đơn vị đã cử cán bộ thuế xuống xác minh thông tin về quán cà phê bị khách hàng "tố" thu thuế giá trị gia tăng (VAT) lên đến 100% vào ngày mùng 1 Tết (1/2).

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp lại phiếu thanh toán tại một quán cà phê ở quận Gò Vấp, TP.HCM vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Theo như chia sẻ của chủ nhân bài đăng, nhóm khách hàng vào quán lúc 18h35', ngồi khoảng 1 tiếng thì đứng dậy tính tiền. Nhóm khách này có gọi 5 loại đồ uống tổng hết 167K, đơn giá dao động khoảng 28-40K/ đồ uống.

Tuy nhiên, điều khiến khách hàng cũng như cộng đồng mạng "ngã ngửa" là ngoài tiền đồ uống, trong phiếu thanh toán còn cộng thêm "100% thuế VAT", do đó số tiền mà khách hàng cần trả tăng lên gấp đôi so với tổng tiền đồ uống. Nhiều người cho rằng quán cà phê này có động thái "chặt chém" khách hàng trong dịp lễ, Tết. Hơn nữa, mức thu 100% là quá "chát" so với mặt bằng chung, thường thì nếu có phụ thu cũng chỉ dao động từ 10-20% mà thôi.

Theo Tuổi Trẻ Online, liên quan đến vấn đề này, mới đây lãnh đạo Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết ngay khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, nơi này đã cử cán bộ thuế xuống xác minh thông tin quán cà phê bị khách hàng tố thu thuế giá trị gia tăng (VAT) lên đến 100% ngày mùng 1 Tết (1/2).

Được biết, ngày 1/2 là ngày nghị định số 15 của Chính phủ có hiệu lực, theo đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm từ 10% về 8% nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Do vậy việc thu thuế VAT lên đến 100% là vi phạm quy định. Trong trường hợp phụ thu ngày Tết thì quán phải ghi rõ là phụ thu chứ không được ghi là thuế VAT.

Trước đó, chia sẻ với Zing News, anh Thế Bảo (23 tuổi) là quản lý quán cà phê này xác nhận việc quán phụ thu 100% phí dịch vụ vào mùng 1 Tết. Thế Bảo cho biết, lượng khách tới đây vào dịp Tết đông hơn ngày thường. Khách ra vào tấp nập song người làm lại khá ít, chỉ có một người pha chế và hai phục vụ.

Do vậy, tiệm thu thêm 100% tiền nước vào ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần, từ ngày mùng 2-3 Tết, mức phí giảm xuống còn 25% để bồi dưỡng cho nhân viên. Còn về nội dung "100% phí VAT" (thuế giá trị gia tăng), nam quản lý nói rằng đây là sai sót của anh khi nhập thông tin trên máy POS.

"Tôi là người trực tiếp trông coi quán hôm đó. Lúc nhóm khách này gọi thanh toán là giờ cao điểm nên quán đông, nhân viên ít, ai cũng làm không kịp trở tay. Do không rành về phần thuế và máy tính, tôi đã bấm nhầm vào hàng VAT, gây ra hiểu lầm cho mọi người. Thật ra đó chỉ là phí dịch vụ vào ngày Tết", quản lý quán cà phê giải thích.

Theo vị quản lí này cho biết, trước đó anh đã dặn dò nhân viên thông báo về phần phụ thu khi khách vào quán. Tuy nhiên, vì quán đang trong tình trạng quá tải, nhiều thực khách không nhận được thông tin này.

"Có thể đông quá nên các bạn bị sót vài người. Ngay khi nhóm của bạn nữ trên phản ánh rằng không được nhân viên báo trước phí tăng thêm 100%, tôi đã giải quyết bằng cách chỉ tính tiền 5 món nước, không tính khoản phụ thu", anh Bảo chia sẻ.

Linh Lê (tổng hợp)