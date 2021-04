Vừa được làm đại sứ thương hiệu cho hãng trang sức xa xỉ, Dương Tử đã nhận về “trái đắng”

HHT - Khi BLACKPINK và TWICE liên tiếp tung ảnh tạp chí mới, còn chụp cho các nhà mốt danh tiếng thì không tránh khỏi bị so sánh. Các thành viên TWICE liệu có kém hơn về biểu cảm, thần thái như không ít BLINKs nhận xét?