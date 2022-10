Vừa mới chia tay trong ồn ào, Bình An và Quỳnh Kool đã gặp lại nhau trong bộ dạng khác lạ

HHT - Những tưởng sau vài lần động chân động tay và dứt khoát đường ai nấy đi ở “Gara Hạnh Phúc” thì Bình An và Quỳnh Kool còn lâu mới tái hợp. Ấy thế mà cặp đôi đã chuẩn bị gặp lại nhau trong bộ dạng già dặn đến bất ngờ.

Sau khi Bình An hết vai ở phim Gara Hạnh Phúc, ai cũng nghĩ nam diễn viên sẽ nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị cho đám cưới với Á hậu Phương Nga. Ấy thế mà ngay sát ngày cưới, Bình An vẫn bận rộn trên trường quay phim mới, còn có tạo hình khác biệt đến bât ngờ.

Nam diễn viên đã khoe trên trang cá nhân hình ảnh già dặn với hàng ria mép, móng tay được sơn điệu đà và trông Bình An như được cộng thêm 5 tuổi. Bất ngờ hơn nữa, bạn diễn của Bình An trong phim này còn là Quỳnh Kool. Nữ diễn viên cũng có tạo hình chững chạc với trang phục đậm chất công sở, đặc biệt là đôi giày mũi vuông chỉ nhìn đã thấy ra dáng “bà mẹ một con”.

Bình An cũng hóm hỉnh chia sẻ rằng anh và Quỳnh Kool gặp nhau ở một vũ trụ khác sau phim Gara Hạnh Phúc. Giờ đây cả hai cùng có gia đình, làm chung cơ quan và đều có con học lớp 1. Tiết lộ của Bình An cũng như tạo hình của anh khiến khán giả hết sức tò mò, chắc hẳn vai ông bố trẻ mà Bình An thể hiện phải có tính cách rất độc đáo, thậm chí lập dị.

Bình An - Quỳnh Kool hiện đang tham gia phim mới Đừng Làm Mẹ Cáu và đây là lần thứ ba họ đóng chung phim. Bình An cùng Quỳnh Kool từng là một đôi trong phim Đi Qua Mùa Hạ, mới vừa trở thành tình đầu của nhau trong Gara Hạnh Phúc và bây giờ thì là đồng nghiệp.

Lâu nay, cả Bình An lẫn Quỳnh Kool đều ghi dấu với những vai trẻ trung, thậm chí còn làm sinh viên trên màn ảnh nên lần này, khán giả rất tò mò không biết họ nhập vai phụ huynh, làm bố mẹ trẻ con như thế nào.