"Vườn hoa SM" đổ bộ show diễn của nhà thiết kế gốc Việt: Jeno (NCT) "đốt mắt" người xem!

HHT - Ngày 14/9, show diễn thời trang của nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt Peter Do diễn ra với sự góp mặt của những bông hoa từ SM Ent. Seulgi (Red Velvet) tham dự với tư cách khách mời đặc biệt, Jeno (NCT) sải bước tự tin mở màn show diễn. Hai nam tân binh trong dự án SM Rookies cũng góp mặt.

Dàn sao nhà SM vừa tham gia buổi biểu diễn thời trang TIME của nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt Peter Do. Đây là lần đầu tiên Peter Do ra mắt các sản phẩm thuộc dòng thời trang nam. Các thiết kế được trình làng nằm trong bộ sưu tập Menswear Spring Summer 2023, thuộc khuôn khổ của Tuần lễ Thời trang New York.

Jeno (NCT) đã có màn ra mắt trong vai trò người mẫu mở màn (first face) cho show diễn của Peter Do năm nay. Đây là lần đầu tiên nam idol thử sức trong vai trò người mẫu, nhưng đã gây ấn tượng với khí chất cùng vóc dáng của mình.

Seulgi (Red Velvet) cũng góp mặt trong show diễn với tư cách khách mời đặc biệt. Nữ thần tượng ngồi ở hàng ghế đầu trong trang phục được thiết kế bởi Peter Do.

Buổi trình diễn còn có sự tham gia của 2 thành viên trong SM Rookies Shohei và Eunseok trong vai trò người mẫu. Đây là lần đầu tiên SM "thả xích" cho các thực tập sinh của mình tham gia một sự kiện thời trang lớn trước khi chính thức ra mắt.

Peter Do là nhà thiết kế gốc Việt nổi tiếng với các mẫu thiết kế tối giản và tinh tế. Các thiết kế của Peter Do được biết đến rộng rãi thông qua những bộ cánh từng được khoác lên bởi người nổi tiếng như Zendaya, Solange và Beyoncé. SM Entertainment và thương hiệu PETER DO đã ký kết hợp tác. Trong tương lai, dự kiến sẽ có nhiều màn kết hợp ở mảng thời trang của thương hiệu này với các thần tượng nhà SM. Tại Met Gala 2022, Johnny (NCT) đã có màn xuất hiện ấn tượng với tư cách người đồng hành của Petor Do.