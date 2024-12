Vướng tranh cãi vì trang phục trong dự án phim Thái Lan, Uyển Ân nói gì?

HHT - Đường đua giải thưởng cuối năm thêm phần rộn ràng khi hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) và Anh Trai "Say Hi" (ATSH) đang nhận được sự kêu gọi bình chọn nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

HHT - Sóng 25 - mùa All Stars chính thức công bố dàn nghệ sĩ bước ra từ các chương trình âm nhạc đình đám: Anh Trai "Say Hi", Rap Việt và Our Song Vietnam.