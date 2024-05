"Wednesday 2" khởi quay: Dàn diễn viên hoành tráng nhưng thiếu nam chính

HHT - Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng “Wednesday” mùa 2 cũng đã tiến hành khởi quay. Dàn diễn viên tập hợp ở phim trường đã hé lộ vài điểm đáng chú ý, đồng thời dường như cũng xác nhận tin đồn về một nam chính sẽ không trở lại.

Gia đình Addams - chỉ thêm không bớt

Sẽ rất kỳ lạ nếu tên phim là Wednesday mà lại thiếu Wednesday Addams - nhân vật trung tâm của bộ phim. Vì thế, dĩ nhiên, Jenna Ortega đã có mặt. Có thể thấy nữ diễn viên trẻ vui vẻ gặp lại “người nhà” - các thành viên trong gia đình Addams hay trò chuyện với đạo diễn Tim Burton trên trường quay mùa 2.

Ngoài ra, Catherine Zeta-Jones cũng trở lại với vai Morticia Addams - mẹ của Wednesday. Luis Guzmán vẫn là ông Gomez Addams - bố của Wednesday. Isaac Ordonez tiếp tục làm cậu em trai Pugsley Addams. Đáng chú ý, nhà sản xuất tiết lộ không chỉ là cameo như mùa 1, các thành viên của gia đình Addams sẽ lên hàng vai chính trong mùa 2.

Dù không nhìn thấy mặt, vì Thing chỉ có một bàn tay, nhưng đây là một nhân vật không thể thiếu trong các cuộc phiêu lưu của Wednesday. Trong mùa 2, Thing vẫn do Victor Dorobantu đảm nhận. Nam diễn viên Fred Armisen cũng có mặt, tiếp tục thủ vai chú Fester yêu quý của Wednesday.

Mùa 2 bổ sung khá nhiều diễn viên mới, cho các nhân vật phụ và các vai khách mời. Trong đó, Joanna Lumley (Fool Me Once) sẽ thủ vai bà ngoại của Wednesday.

Bạn học ở Nevermore - vắng bóng một người

Trong mùa 1, Wednesday phải đến Học viện Nevermore học nội trú. Tại đây, cô nàng dù muốn dù không cũng bắt đầu kết bạn mới và có cả những kẻ thù mới. Thậm chí là có người theo đuổi, và cả… mối tình đầu.

Trong dàn diễn viên trở lại phim trường Wednesday mùa 2, có thể thấy cô nàng người sói Enid Sinclair đáng yêu cũng trở lại, vẫn do Emma Myers đảm nhận. Cô nàng người sói bảy-sắc-cầu-vồng này là bạn cùng phòng với Wednesday, và có thể nói sau những gì đã trải qua ở mùa 1, cả hai đã trở thành bạn thân. Thậm chí, nhiều khán giả còn muốn “chèo thuyền” Wednesday - Enid thay vì ghép các cô gái với bất kỳ anh chàng nào.

Joy Sunday trở lại với vai Bianca Barclay - cô nàng “ong chúa” của Học viện Nevermore, đã từng có màn đấu kiếm với Wednesday ở mùa 1. Hunter Doohan thủ vai Tyler Galpin, “nụ hôn đầu” của Wednesday - tưởng anh chàng là “cờ xanh” ai dè là “cờ đỏ” khi hóa thành quái vật Hyde và hãm hại Wednesday. Sự trở lại của Tyler khiến nhiều người tự hỏi lần này anh chàng sẽ quay đầu là bạn, hay vẫn tiếp tục là thù?

Bên cạnh đó, Moosa Mostafa - vai Eugene Ottinger, cậu bạn học bị bắt nạt và được Wednesday bênh vực; Georgie Farmer - vai Ajax Petropolus, cậu bạn có mối quan hệ tình cảm với nàng Enid cũng sẽ trở lại trong mùa 2.

Đáng chú ý, nam diễn viên Percy Hynes White không có mặt trên trường quay. Điều này dường như xác nhận các tin đồn trước đó rằng anh đã bị loại khỏi Wednesday mùa 2 sau khi bị bóc phốt quấy rối là sự thật. Trong mùa 1, anh đảm nhận vai Xavier Thorpe - người luôn quan tâm đến Wednesday. Chưa rõ nhân vật này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mùa 2, hay sẽ được đổi diễn viên.

Những gương mặt mới chói sáng

Ngoài những gương mặt quen thuộc từ mùa 1, Wednesday mùa 2 cũng bổ sung nhiều gương mặt mới cho các nhân vật mới - các vai phụ và vai khách mời: Billie Piper (Scoop), Evie Templeton (Return To Silent Hill), Owen Painter (The Handmaid’s Tale), Christopher Lloyd (Back To The Future), Frances O’Connor (The Missing), Haley Joel Osment (The Sixth Sense), Heather Matarazzo (The Princess Diaries)... Đa số các vai đều đang được Netflix giữ bí mật.

Trong số dàn diễn viên mới, thu hút nhiều chú ý nhất có lẽ là Steve Buscemi - nam diễn viên đã tám lần được đề cử giải Emmy và giành được giải thưởng này vào năm 2016. Steve Buscemi tỏa sáng với nhiều tác phẩm hài kịch lẫn chính kịch; như Fargo, The Death of Stalin, Miracle Workers… Netflix xác nhận vai diễn của Steve Buscemi sẽ xuất hiện thường xuyên trong mùa 2.

Ngoài ra, Wednesday mùa 2 cũng mời Thandiwe Newton (tên cũ: Thandie Newton) xuất hiện với vai trò khách mời. Cô đã ba lần được đề cử giải Emmy và thắng giải vào năm 2018. Các phim nổi bật của Thandiwe Newton có Big Mouth, Rouge, Westworld, The Pursuit of Happyness…

Không kịp trở lại trong năm 2024

Thông tin buồn nhất đối với các fan của Wednesday là việc khai máy chỉ mới diễn ra gần đây, chắc chắn mùa 2 sẽ không thể kịp trở lại trong năm 2024. Việc thực hiện mùa 2 của Wednesday đã bị trì hoãn do cuộc đình công kép của các nhà biên kịch và diễn viên Hollywood vào năm 2023.

Sớm nhất phải đến năm 2025, có thể đến tận tháng 8 hoặc tháng 9, mùa 2 của Wednesday mới có thể lên sóng Netflix.