Wednesday Addams "ở mọi vũ trụ": Những màn cosplay mãn nhãn, thần thái vô cùng cuốn hút

HHT - “Hello I’m Wednesday Addams” âm thanh “chiếm lĩnh” Tóp Tóp những ngày gần đây cùng những màn cosplay nhân vật Wednesday Addams trong bộ phim đình đám "Wednesday" khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ và thả tim vì quá đỉnh!

Năm ngoái, những màn cosplay nhân vật Nanno trong bộ phim Cô gái đến từ hư không đã gây bão cộng đồng mạng thì gần đây Netflix lại tiếp tục khơi mào khiến "cuộc chiến" cosplay trở nên hot hơn bao giờ hết với nhân vật Wednesday Addams. Đều là những cô gái vô cùng cá tính, ngay khi ra mắt, Wednesday Addams đã gây ấn tượng mạnh với người xem và khiến Gen Z "phát cuồng" với nhân vật này.

Adams là nhân vật có tính cách kỳ quái vì thế tạo hình của cô gái có phần “u ám” khiến người xem phải “rợn người”. Tạo hình này không chỉ gây ấn tượng mạnh với người xem mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các TikToker, Make-up Artist “trổ tài” biến hình.

“Hello I’m Wednesday Addams and you’re about to watch my late night make up tutorial” (Xin chào tôi là Wednesday Addams và bạn sẽ được xem các bước trang điểm ban đêm của tôi) và sau đó sẽ là từng bước trang điểm dựa trên tạo hình của nhân vật Wednesday. Các TikToker dựa theo từng bước của sound để biến hình dần dần thành nhân vật Wednesday. Điểm nhấn của nhân vật này chính là đôi môi màu đỏ đất cùng kiểu tóc mái bằng tết hai bên.

Các TikToker đã nắm bắt rất tốt “trọng tâm” của nhân vật, vì thế mỗi màn cosplay dù theo những phong cách khác nhau, có người cosplay nguyên “bản gốc”, có người lại “lồng ghép” cá tính bản thân vào nhân vật, có cả những phiên bản Wednesday “kinh dị” nhưng tất cả đều mang “cái hồn” của nhân vật gốc. Không chỉ make up giống, các TikToker còn thể hiện rất tốt thần thái của nhân vật. Những lần chuyển cảnh “siêu mượt” khiến người xem được chiêm ngưỡng rất nhiều tạo hình Wednesday khác nhau.