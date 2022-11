“Wednesday” của Tim Burton: Chưa đủ ma quái nhưng vẫn độc đáo, không xem thì phí!

HHT - “Wednesday” là kết quả cú bắt tay giữa đạo diễn lừng danh Tim Burton và Netflix trong phi vụ làm mới thương hiệu gia đình Addams nổi tiếng. Chưa đủ ma quái nhưng vẫn độc đáo, hấp dẫn, ly kỳ, không xem thì phí!

Gia đình Addams là một thương hiệu nổi tiếng và lâu đời, tồn tại hơn 80 năm nhưng sức hút vẫn rất mạnh mẽ đến tận ngày nay. Ra đời lần đầu tiên vào năm 1938 với phiên bản truyện tranh, từ đó đến nay các thành viên của gia đình Addams đã được đưa lên màn ảnh không ít lần, từ phim người thật đóng đến phiên bản hoạt hình. Và nay là phiên bản series trên Netflix, do đạo diễn lừng danh Tim Burton cầm trịch, với tên gọi Wednesday.

Các thành viên của gia đình Addams đều bí ẩn, kỳ quặc, không những có sở thích kỳ lạ mà lối hành xử của họ cũng cổ quái, khác biệt so với thế giới bên ngoài. Trong đó, Wednesday là cô con gái đầu của gia đình Addams, dĩ nhiên cũng có tính cách và sở thích cổ quái, kỳ quặc đặc trưng như các thành viên khác trong gia đình.

Khác với các phiên bản phim, kể cả hoạt hình về nhà Addams trước đây, series Wednesday của Tim Burton và Netflix đã giản lược các chi tiết về nhà Addams. Các thành viên trong gia đình như bố, mẹ, em trai, hay chú của Wednesday xuất hiện chớp nhoáng trong một số phân cảnh. Thay vào đó, bối cảnh Học viện Nevermore được khai thác chủ yếu, tbộ phim cũng đào sâu hơn về các mối quan hệ giữa Wednesday và bạn học cũng như người dân ở thị trấn Jericho.

Mở đầu series Wednesday là cảnh Wednesday thả hai túi cá piranha vào bể bơi, trả đũa những kẻ dám bắt nạt em trai cô. Hành vi đó đã khiến Wednesday phải tiếp tục chuyển trường, kỷ lục chưa dừng lại ở con số 8 ngôi trường trong vòng 5 năm.

Bố mẹ Wednesday quyết định đưa cô đến Nevermore, ngôi trường cũ mà họ từng theo học, ngôi trường dành cho những kẻ ngoại lai. Khi bước đến trường mới, Wednesday nhận ra bạn học của mình là người sói, nhân ngư, kẻ biến hình… và những người kỳ lạ khác.

Thuở đi học, mẹ Wednesday rất nổi tiếng ở Nevermore. Không muốn sống dưới cái bóng của mẹ, không hứng thú với những người bạn ở Nevermore, việc đầu tiên Wednesday làm khi đến trường mới là lên kế hoạch… đào tẩu. Nhưng các vụ án mạng bí ẩn, sự xuất hiện của một con quái vật, suýt bị ám sát, một lời tiên tri bí ẩn rằng Wednesday sẽ gây ra tai họa; tất cả đã khiến cô con gái đầu nhà Addams ngầm phấn khích và quyết định ở lại lùng sục khắp nơi, tìm kiếm chân tướng.

Việc đưa Wednesday “rời xa” gia đình Addam, đến gần hơn với những người bạn tuổi teen ở trường Nevermore đã khiến không khí của bộ phim giảm bớt yếu tố ma quái, rùng rợn đặc trưng của “thương hiệu” này, dù rằng các bạn học của Wednesday cũng sở hữu những khả năng kỳ lạ. Wednesday của Tim Burton và Netflix dường như mang dáng dấp của Harry Potter, Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine…

Tách Wednesday khỏi nhà Addams, đặt cô vào trường Nevermore cũng khiến nội dung bộ phim phủ lên một màu sắc mới bên cạnh những gì đã quen thuộc với khán giả. Wednesday có các chi tiết của một phim teen điển hình: Thi thể thao giành cúp, buổi khiêu vũ ở trường, học sinh chơi theo nhóm và có “cấp bậc xã hội” riêng, hội nhóm bí mật, các cặp đôi thả thính và hẹn hò… Ngay cả Wednesday vốn hành động đơn độc, tách biệt xã hội, nay cũng kẹt giữa những rối ren về bè bạn và hai anh chàng đẹp trai đều crush mình.

Chưa đủ ma quái rùng rợn như kỳ vọng, tuy nhiên, nhìn chung tám tập phim Wednesday vẫn độc đáo, mãn nhãn và có cốt truyện chặt chẽ, làm hài lòng đa số những khán giả thưởng thức. Wednesday như nữ thám tử tuổi teen Enola Holmes; nhưng là phiên bản kỳ quặc, tăm tối và vô cảm; theo dấu những bằng chứng như lần theo một sợi dây mà không biết chính xác nó sẽ dẫn đến đâu.

Có những khoảnh khắc khi sự thật được tiết lộ, người xem reo vang chiến thắng cùng Wednesday, nhưng cũng có những giây phút họ tưởng chừng như tuyệt vọng, thậm chí là có lúc cảm thấy bị phản bội cùng cô.

Dàn diễn viên của Wednesday thu hút từ những gương mặt quen thuộc, kỳ cựu như Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci đến những gương mặt trẻ trung như Emma Myers. Dĩ nhiên, nổi bật nhất là nữ diễn viên trẻ Jenna Ortega, với màn hóa thân Wednesday hoàn hảo.

Jenna Ortega giữ được những đặc điểm quen thuộc và riêng biệt của các phiên bản Wednesday trước, nhưng vẫn thêm vào đó cá tính riêng của mình. Wednesday của Jenna Ortega vừa cổ điển, vừa “Gen Z”, hoàn toàn cuốn hút người xem bởi sự kỳ quặc, tăm tối và vô cảm.

Hiệu ứng màu sắc của Wednesday rất mãn nhãn, ấn tượng, từ những gam màu rực rỡ nhất đến tông đen hoàn hảo nhất. Trang phục của phim tuyệt đẹp, ngay cả khi nhân vật Wednesday chỉ đơn sắc với hai màu đen - trắng. Một lần nữa, Wednesday khiến khán giả nhận ra tài năng sử dụng màu sắc của đạo diễn Tim Burton thật độc đáo, khó có người thứ hai. Những gì đã mang đến cho Big Fish, Alice in Wonderland, Charlie and The Chocolate Factory… Tim Burton cũng đã mang đến cho Wednesday.

Tám tập phim Wednesday đã có mặt trên Netflix.