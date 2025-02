When The Stars Gossip của Lee Min Ho gây “chấn động”: Kết thúc thảm họa!

HHT - Tập cuối của “When The Stars Gossip” không chỉ khiến khán giả Hàn Quốc phẫn nộ mà ngay cả khán giả quốc tế cũng ngỡ ngàng. Hiếm có bộ phim nào bị chê tan nát từ tập đầu đến tận tập cuối như bộ phim có Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính này.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cuối cùng, bộ phim When The Stars Gossip (Hỏi Các Vì Sao) đã kết thúc hành trình của mình với tập cuối vừa lên sóng vào ngày 23/2/2025. Đáng tiếc, đây là một bộ phim đáng quên dành cho tất cả.

When The Stars Gossip là thất bại hiếm hoi trong sự nghiệp có nhiều phim ăn khách của Gong Hyo Jin, là điểm tăm tối trong nỗ lực chuyển mình của Lee Min Ho. Riêng khán giả, họ “nỗ lực” vượt qua những điểm vô lý và khó chịu ở đầu phim với hy vọng có thể thấy những điểm sáng khác, để rồi cảm thấy quá sức hụt hẫng khi xem tập cuối cùng.

When The Stars Gossip đã kết thúc với cảnh nữ chính Eve Kim (Gong Hyo Jin) sinh con ngoài không gian rồi gặp biến cố nguy hiểm đến tính mạng. Cô trụ được thêm một ngày ở cùng con trước khi qua đời. Đứa trẻ được đặt tên là Byeol, có nghĩa là “ngôi sao”.

Do được sinh ra trong môi trường không trọng lực, Byeol gặp vấn đề về tim và mật độ xương, không thể đưa về Trái Đất ngay. Nam chính Gong Ryong (Lee Min Ho) ở lại trạm vũ trụ để chăm sóc Byeol với tư cách một bác sĩ, một người cha. Anh ở lại trạm suốt 1 năm 7 tháng, là khoảng thời gian lâu nhất của một con người ở ngoài không gian. Cơ thể Gong Ryong đã đến giới hạn nhưng anh kiên quyết sẽ không rời đi cho đến khi tìm được cách cho Byeol trở về.

When The Stars Gossip khép lại với cảnh em bé Byeol lớn lên trong trạm vũ trụ, được các “dì” và “chú” phi hành gia chăm sóc. Em bé chứng kiến “bố” Gong Ryong đem rải tro cốt “mẹ” Eve Kim ra không gian mênh mông. Gong Ryong đã miêu tả vũ trụ vừa là nơi thai nghén, vừa là nơi chôn cất Eve Kim, và anh hẹn gặp lại cô.

Kết thúc của When The Stars Gossip gây “chấn động” không chỉ với khán giả Hàn Quốc mà còn với khán giả quốc tế. Trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội, rất nhiều bình luận sửng sốt và ngỡ ngàng, sau đó là phẫn nộ và thất vọng trước cái kết của phim. Họ bày tỏ rằng cái kết quá tàn nhẫn với nữ chính, cũng như không hiểu biên kịch muốn gửi gắm điều gì thông qua cái kết này. Lời thoại về “vũ trụ” và “tử cung” cũng khiến họ mệt mỏi và khó chịu vì vô nghĩa, lại được ám chỉ liên tục trong phim.

Không chỉ có tập cuối bị chê bai, trước đó When The Stars Gossip cũng đã bị chỉ trích về cốt truyện vô lý và gây khó chịu về “vũ trụ”, “tinh trùng”, “tử cung”, cảnh ân ái của hai nhân vật chính trong tình huống tính mạng gặp nguy hiểm… Với kinh phí sản xuất lên đến 50 tỷ won, có sự góp mặt diễn xuất của nhiều diễn viên nổi tiếng cả ở tuyến nhân vật chính lẫn phụ, When The Stars Gossip những tưởng sẽ là “bom tấn” lại trở thành “bom xịt”.

Với rating trung bình chỉ đạt 2,3%, When The Stars Gossip trở thành phim có rating thấp nhất trong vòng 5 năm qua của đài tvN, có thứ hạng áp chót trong lịch sử thành lập của đài. Nhiều khán giả bình luận rằng When The Stars Gossip “xứng đáng” là một trong những phim truyền hình thảm họa của năm 2025, thậm chí có thể còn là một trong những bộ phim truyền hình thất bại nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi vừa xem cái gì thế này???”

“Phim kiên trì nói về tử cung cho đến tận cuối, trời ơi là trời.”

“Biên kịch mất 5 năm để viết ra cái phim này, thật luôn á hả?”

“50 tỷ won để làm ra cái phim này, lãng phí tiền bạc dã man.”

“Nhưng tại sao lại sinh con ở ngoài không gian nếu nguy hiểm như vậy? Tôi cần lời giải thích.”

“Sao biên kịch lại đối xử với nữ chính như vậy???”

“Tôi cứ nghĩ phim này sẽ kết thúc bằng cảnh sinh con, nhưng hóa ra là cảnh qua đời của nữ chính.”

“Tôi đã bỏ phim này sau tập đầu tiên vì thấy nội dung quá vô lý và bị làm sao ấy. Cảm ơn vì tôi đã không lãng phí thời gian của mình.”