When The Stars Gossip: Lee Min Ho tụt dốc, ai không xem “thắng đời 1-0”

HHT - Trước khi lên sóng, “When The Stars Gossip” do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính được kỳ vọng là “bom tấn” phim truyền hình, nhưng cuối cùng nó đã trở thành “bom xịt” và ghi tên mình vào danh sách phim thảm họa của năm 2025.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

“Bom tấn” biến thành “bom xịt”

Trước khi lên sóng, When The Stars Gossip (Hỏi Các Vì Sao) rất được chú ý và được kỳ vọng sẽ trở thành “bom tấn” phim truyền hình. Phim khai thác đề tài vũ trụ không gian mới lạ, sở hữu dàn diễn viên ngôi sao từ chính đến phụ: Gong Hyo Jin (Khi Hoa Trà Nở), Lee Min Ho (City Hunter), Oh Jung Se (Mr. Plankton), Lee El (Goblin)... Kịch bản mất 5 năm để hoàn thành. Phim được đầu tư với con số khủng lên đến 50 tỷ won.

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, When The Stars Gossip đã trở thành "bom xịt". Thậm chí nó không còn được có một số phận "êm đềm" là lên sóng lặng lẽ, kết thúc âm thầm, mà từ đầu đến cuối đều bị chê một cách ê chề.

Nhiều khán giả đã sớm bỏ phiếu cho When The Stars Gossip một vé vào danh sách những phim thảm họa của năm 2025 nói riêng và trong lịch sử phim truyền hình xứ Kim chi nói chung.

Rating phim ảm đạm từ lúc mới bắt đầu và vật vã trong suốt thời gian chiếu. Tập 2 là tập có rating cao nhất với 3,8%, thấp nhất là tập 15 với 1,7%, rating trung bình là 2,3%.

When The Stars Gossip trở thành phim có rating thấp nhất trong vòng 5 năm qua và có thứ hạng áp chót trong lịch sử thành lập của đài tvN.

Nội dung “hỏi chấm” và gây ức chế

Những ai “kiên trì” xem hết When The Stars Gossip sẽ cảm thấy cần “hỏi các vì sao” khá nhiều câu hỏi. Như vì sao biên kịch lại viết ra một kịch bản phim như thế, hay vì sao Gong Hyo Jin lẫn Lee Min Ho lại nhận lời đóng phim này? Nội dung phim rời rạc, bối cảnh diễn ra chủ yếu ở ngoài không gian tưởng là mới mẻ cuối cùng lại trở thành xa lạ.

Chuyện phim kể về bác sĩ sản phụ khoa Gong Ryong (Lee Min Ho) mang tinh trùng lỗi của người anh trai đã chết của bạn gái mình ra ngoài không gian để làm cho nó thẳng lại, sau đó giúp thụ tinh với trứng của người vợ. Đây là hành động không được phép nên anh ta phải thực hiện một cách lén lút. Trong lúc trôi lơ lửng trong không gian, Gong Ryong phải lòng Eve Kim (Gong Hyo Jin) - chỉ huy bảo vệ trạm vũ trụ.

Ngay từ tập đầu tiên, When The Stars Gossip đã ngập tràn chê bai, từ cảnh nóng được cho là thừa thãi của Lee Min Ho đến các lời thoại đùa về ruồi giấm giao phối bị nhận xét là “vô duyên, thô thiển”. Các chi tiết về chuột giao phối, so sánh vũ trụ như tử cung hay vũ trụ là nấm mồ… xuất hiện trong các tập sau đó tiếp tục khiến khán giả ngán ngẩm, khó chịu.

Cái kết "lành ít dữ nhiều"

Được giới thiệu là một bộ phim tình cảm nhưng sau khi xem xong tập cuối nhiều người bày tỏ họ có cảm giác như vừa xem xong phim kinh dị. Tưởng là phim “chữa lành” xong cuối cùng lại nhận được “lành ít dữ nhiều”.

Trong quá trình phát triển tuyến tình cảm của các nhân vật trong When The Stars Gossip, nhiều khán giả cho biết họ thấy khó chịu. Hai nam nữ chính đều có người yêu ở Trái Đất, nhưng khi lên trạm vũ trụ thì lại nảy sinh tình cảm với nhau, thậm chí phát sinh quan hệ, dù nói thế nào thì đây cũng là ngoại tình. Các nhân vật phụ cũng có tuyến tình cảm chồng chéo.

Những tưởng sau khi đã vượt qua được tất cả những điều đó, khán giả ít nhất cũng sẽ có được một cái kết ấm lòng và thuyết phục. Nhưng không, When The Stars Gossip “chốt sổ” với một tập cuối đầy “chấn động”. Kết thúc phim gây sốc và thất vọng đến mức nhiều người ước gì họ có thể xóa ký ức về bộ phim này hoặc ngay từ đầu đừng xem.

Nhiều khán giả bức xúc cho rằng biên kịch When The Stars Gossip “quá tàn nhẫn” với nhân vật nữ chính Eve Kim. Cô bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ, sau khi được nhận nuôi đã nỗ lực trở thành một phi hành gia. Một trong những cú twist của phim là một trong những người dì nuôi lớn nam chính chính là mẹ ruột của Eve Kim. Nhưng hai mẹ con chưa có cơ hội nhận nhau thì nữ chính đã qua đời trên trạm tàu vũ trụ sau khi sinh con.

Lee Min Ho tụt dốc

Thành thật mà nói với một kịch bản “củ chuối” như When The Stars Gossip, dẫu có là Ảnh đế hay Ảnh hậu diễn xuất thì cũng không thể cứu phim thoát khỏi thất bại. Nhưng trong khi Gong Hyo Jin chỉ bị chê về mắt chọn kịch bản lần này có vấn đề thì Lee Min Ho lại bị chê toàn tập. Mỹ nam Boys Over Flowers một thời nay bị chê xuống sắc, mặt “cứ sưng sưng”, trông giống “ông chú”, diễn xuất “dầu mỡ”.

Nhân vật Gong Ryong xuất thân nghèo khó, tính cách được xây dựng là kiểu người trông có vẻ không đáng tin nhưng thực ra là ngược lại. Thế nhưng Lee Min Ho lại không diễn ra được nhân vật này cả ở bên ngoài lẫn bên trong. Dù đã ăn mặc lôi thôi, Lee Min Ho vẫn không hợp với vai “trai nhà nghèo”. Diễn xuất của Lee Min Ho cũng chưa đủ tinh tế để thể hiện nhiều khía cạnh của nhân vật Gong Ryong, thậm chí còn khiến nhân vật này mất thiện cảm.

Khán giả xem When The Stars Gossip đặt dấu chấm hỏi về việc Gong Ryong vừa gặp đã yêu đương cùng cô người yêu tiểu thư nhà giàu nhưng vừa lên trạm vũ trụ đã ngoại tình. Gong Ryong nói mình yêu Eve Kim nhưng lại thiếu cảm thông cho công việc của cô trên trạm vũ trụ.

Một trong những chi tiết bị khán giả chỉ trích là cảnh Gong Ryong nắm cổ áo Eve Kim như “kẻ thù” khi cô buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn là tiêu hủy phôi dâu (giai đoạn đầu của phôi thai người khi tinh trùng và trứng thụ tinh thành công), dù vốn dĩ việc này từ đầu đã là trái phép.

When The Stars Gossip gồm có 16 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.