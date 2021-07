Will 365 tiết lộ lí do từng khiến gia đình lục đục, không nhận được 100% niềm tin từ ba

HHT - Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 5 chương trình "Người một nhà" mùa 2, Will bất ngờ có những chia sẻ về khó khăn trong quá trình theo đuổi nghệ thuật.

Nhắc lại giai đoạn lập nghiệp khi gia nhập nhóm 365, Will cho biết anh từng có số cân nặng lên đến 70 ký. Nam ca sĩ - diễn viên đã cố gắng tập gym 3 - 4 tiếng một ngày kết hợp chế độ ăn kiêng khắt khe để giảm cân và tăng cơ bắp. Việc giảm được hơn 10kg giúp Will tự tin hơn về mặt ngoại hình.

Nhớ về quá khứ, trong hậu trường, Will lần đầu trải lòng về những kỉ niệm của gia đình khiến anh nhớ mãi. Cựu thành viên nhóm 365 cho biết việc khiến anh nhớ nhất đó là lần anh thông báo với gia đình mình quyết định đi theo con đường ca hát.

“Lúc đó gia đình Will không ủng hộ, cũng lục đục khá nhiều nhưng cuối cùng cũng qua được” - nam ca sĩ cho hay. Nam ca sĩ bộc bạch khi còn nhỏ tuổi, chưa suy nghĩ chín chắn nên khi bố mẹ không đồng ý, anh đã có những phản ứng hơi vội vàng khiến bố mẹ không vui.

Nhưng sau đó, anh hiểu được cách tốt nhất để bố mẹ hiểu cho mình là chứng minh thực lực. Và thời điểm Will được căn nhà cho bố mẹ đã trở thành cột mốc ấn tượng và khó quên nhất đối với gia đình.

Giọng ca Bống bống bang bang thẳng thắn chia sẻ bố của anh không bao giờ đặt niềm tin 100% vào con trai. Thậm chí, đến tận bây giờ, ông vẫn không cho con trai chở mỗi khi ra ngoài.

Will nói thêm: “Ba Will sẽ chê Will lái xe không cẩn thận, sẽ kêu "Con chạy xe ghê lắm, để cho bố chở’" hoặc lúc nào cũng bảo con làm cái này không được, cái kia không được. Trong mắt ba, Will bao giờ cũng là một đứa nhỏ, cái gì cũng không làm hoàn hảo được, chỉ ba mới làm hoàn hảo thôi”.

Dù vậy, người đầu tiên nam ca sĩ tìm đến để tâm sự, chia sẻ lại chính là bố. “Mẹ anh không phải là tuýp người thích chia sẻ bằng những lời nói ngọt ngào mà thích hành động như quan tâm, chăm sóc nhiều hơn”, Will nói.

Đến với chương trình Người một nhà, Will cùng Ali Hoàng Dương cũng mang tới cho khán giả nhiều phút giây hài hước và thư giãn. Liệu ai sẽ có con mắt tinh tường để đi đến được vòng cuối cùng và giành chiến thắng trong chương trình tuần này?