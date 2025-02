Will, Tăng Duy Tân "phải trả giá" để được lên sóng tại livestream của K-ICM

HHT - Buổi livestream vào tối 8/2 của K-ICM có lúc vượt mốc 200K lượt xem khi dàn nghệ sĩ "người thật - nick thật" xuất hiện, tạo ra ê hề "mảng miếng". Tuy nhiên, Will và Tăng Duy Tân bỗng khiến mọi người hoang mang vì phải chi tiền mới được lộ diện.

Mới đây, cuộc họp mặt nghệ sĩ đầu năm dưới hình thức trực tuyến diễn ra rộn ràng tại phòng livestream của producer/ DJ K-ICM. Sau nhiều ngày nói chuyện cùng những tài khoản TikTok cosplay nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, Hương Giang, Lệ Quyên, ERIK,... thì cuối cùng khán giả cũng có những màn "xé túi mù" trúng toàn "sít rịt".

Dàn nghệ sĩ "người thật - nick thật" lần lượt lộ diện gồm Tiêu Minh Phụng, Trung Quân, Neko Lê, Hương Giang, Will, Tăng Duy Tân, Nguyễn Trần Trung Quân. Tại buổi livestream, các nghệ sĩ cùng mang đến ê hề "tiểu phẩm" hài hước, vô tri khiến fan cười nghiêng ngả. Trong đó, màn đối đầu căng thẳng, hồi hộp giữa Hoa hậu Hương Giang và Hương Giang "pha-ke" thu hút hơn 100K "mắt xem", khiến mạng xã hội bùng nổ.

Cộng đồng mạng còn được dịp bàn tán xôn xao khi "Will không tìm content, content tự tìm đến Will". Cụ thể, trong lúc K-ICM đang ngỏ ý mời các nghệ sĩ về làm giám khảo trong buổi tuyển chọn thí sinh trực tiếp sắp tới, Will đã bất ngờ lên tiếng "bóc phốt" K-ICM và đòi trả lại 155 nghìn đồng. Nam ca sĩ cho biết để có thể lộ mặt trên livestream, anh đã phải làm theo hướng dẫn của TikTok, mất tiền đăng ký gói tháng phiên live của K-ICM.

Trước sự cố "mù công nghệ" của Will khiến Neko Lê, Trung Quân ngơ ngác thì K-ICM đã xác nhận, không hiểu vì sao đàn anh lại gặp phải trường hợp này vì chỉ cần "hú em là em bế anh lên được rồi", không tốn bất cứ chi phí nào.

Không chỉ Will, Tăng Duy Tân cũng ngậm ngùi cho biết có cùng cảnh ngộ. Màn lên sóng "cồng kềnh" của Will và Tăng Duy Tân khiến Tiêu Minh Phụng, Neko Lê thích thú đùa vui rằng K-ICM đang có hành vi "vụ lợi, lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ" khiến chủ phòng chỉ biết "cười trừ".

Để có thể "hoàn xu", bên cạnh màn đòi lại tiền mặt của Will, nhiều fan thích thú phát hiện Tăng Duy Tân sau đó đã có "lối đi riêng", đứng ra "mai mối", giới thiệu dàn talent trẻ tham gia casting cùng K-ICM.