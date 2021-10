William dự định dự tiệc vinh danh Công nương Diana, Harry - Meghan xác nhận có về không?

HHT - Một bữa tiệc để tưởng nhớ Công nương Diana sẽ được tổ chức trong tháng này. Vài ngày trước, một số tờ báo ở Anh đã đăng rằng vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ cho 2 con quay về Anh để tham dự. Phía Harry - Meghan đã vừa đưa ra lời xác nhận.

Trong tháng này, tại Cung điện Kensington (nơi ở của gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate), một bữa tiệc để tưởng nhớ và vinh danh Công nương Diana sẽ được tổ chức. Ngoài ra, đây cũng là tiệc cảm ơn những nhà tài trợ đã giúp xây dựng bức tượng Công nương Diana.

Tại buổi tiệc dự kiến diễn ra vào ngày 19/10 này sẽ có khoảng 100 vị khách. Hoàng tử William dự định sẽ có mặt. Trong số khách mời cũng có cả nhạc sĩ Elton John, là một trong những người bạn thân của Công nương Diana.

Vài ngày trước, một số tờ báo ở Anh đăng rằng vợ chồng Harry - Meghan sẽ cho 2 con về dự tiệc. Hồi tháng 7, Harry quay về Anh để tham gia lễ khánh thành tượng Công nương Diana, nên nhiều người tin rằng lần này anh cũng sẽ về để dự sự kiện liên quan đến mẹ mình. Ngày ấy, Meghan không về Anh, được cho là vì cô vừa sinh em bé thứ hai.

Tờ tạp chí chuyên về Hoàng gia Majesty Magazine cũng đã cho rằng Harry - Meghan sẽ về Anh dịp này. Theo Tổng biên tập tạp chí thì ít nhất, Harry hẳn sẽ muốn về, bởi mẹ là người có vai trò vô cùng lớn đối với anh và đây là một sự kiện quan trọng để những người thân yêu của bà gặp gỡ nhau.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của phía Harry và Meghan vừa xác nhận với tờ Telegraph và Hello! rằng cặp đôi xứ Sussex sẽ không về Anh để dự buổi tiệc sắp tới. Các tờ báo khác sau đó cũng đã khẳng định việc này. Lý do chính thức chưa được đưa ra. Truyền thông cho rằng hẳn không phải là do ảnh hưởng của đại dịch, bởi việc đi lại giữa Mỹ và Anh đã được nới lỏng, cặp đôi xứ Sussex có về Anh thì hẳn cũng không phải cách ly.

Cũng có thông tin rằng Harry và Meghan muốn làm lễ rửa tội cho con thứ hai của họ ở Lâu đài Windsor, với sự có mặt của Nữ hoàng. Nhưng nguồn tin của các tờ báo đã phủ nhận điều này.

Theo tờ The Sun, phía Hoàng gia Anh không muốn bình luận.

Thục Hân