Xếp hạng 10 phim chuyển thể hay nhất của Disney: “Nàng Tiên Cá” lọt Top 4

HHT - The Direct vừa qua đã tổng hợp một danh sách các bộ phim chuyển thể hay nhất của Disney. Trong đó, tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều gần đây là “The Little Mermaid” đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để lọt vào top 4.

10. The Sorcerer’s Apprentice (2010)

Điểm cà chua: 40% "tươi"

Điểm khán giả: 53% "tươi"

Lấy cảm hứng từ phân khúc âm nhạc trong Fantasia (1940) (có sự xuất hiện của chuột Mickey), Phù Thủy Tập Sự xoay quanh Balthazar Blake (Nicolas Cage đóng) - người đang tìm kiếm một truyền nhân để kế thừa phép thuật. Ông gặp gỡ một sinh viên vật lý tên Dave Stutler (Jay Baruchel đóng), Blake đã dạy cho cậu học trò bất đắc dĩ cách điều khiển và sử dụng năng lực pháp thuật để ngăn chặn thế lực tà ác.

9. Cinderella (2015)

Điểm cà chua: 83% "tươi"

Điểm khán giả: 78% "tươi"

65 năm sau kể từ khi bản hoạt hình ra rạp, năm 2015 Disney mang đến cho công chúng bản người đóng Nàng Lọ Lem với màu sắc có phần khác biệt. Với sự tham gia của Lily James cùng dàn diễn viên có tiếng như Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter và Stellan Skarsgård, bộ phim mang lại nhiều sức hấp dẫn về mặt diễn xuất cũng như những bước tiến về mặt kỹ xảo.

8. Aladdin (2019)

Điểm cà chua: 57% "tươi"

Điểm khán giả: 94% "tươi"

Tính đến nay, Aladdin là một trong những bộ phim chuyển thể được khán giả yêu thích nhất nhờ việc bám sát nguyên tác. Trong phim, Will Smith mang lại một Thần Đèn hài hước, thú vị bên cạnh Mena Massoud (vai Aladdin) và Marwan Kenzari (vai Jafar). Aladdin còn thu hút khán giả đại chúng bởi dàn âm nhạc với nhịp điệu vui tươi được thể hiện trong phim, đây vốn là một trong những thế mạnh của phim hãng Walt Disney.

7. Alice in Wonderland (2010)

Điểm cà chua: 57% "tươi"

Điểm khán giả: 94% "tươi"

Ba đại minh tinh của Hollywood lúc bấy giờ là Johnny Depp, Anne Hathaway và Helena Bonham Carter đã hợp tác với Tim Burton để làm nên siêu phẩm Alice in Wonderland. Dù vẫn giữ được các yếu tố kỳ diệu của bản phim hoạt hình cùng tên năm 1951, song câu chuyện của Alice in Wonderland đã được thêm thắt vài nhịp điệu mới. Phim được đánh giá là một tác phẩm dành cho người lớn bởi màu sắc đen tối, u ám mà Burton xây dựng.

6. Maleficent (2014)

Điểm cà chua: 57% "tươi"

Điểm khán giả: 94% "tươi"

Maleficent tái hiện câu chuyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng dưới góc nhìn của nhân vật phản diện. Bộ phim đem lại cho Disney hơn 759,8 triệu USD (17,8 nghìn tỷ đồng), và lần đầu Angelina Jolie đeo sừng, mặc áo choàng đen hóa thân “tiên hắc ám” với nguồn ma thuật xấu xa cũng đã rinh về một giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất tại Oscars 2015.

5. Pete’s Dragon (2016)

Điểm cà chua: 88% "tươi"

Điểm khán giả: 72% "tươi"

Pete's Dragon chuyển thể từ phim hoạt hình gốc năm 1977. Pete Và Người Bạn Rồng kể câu chuyện về cậu bé được nuôi dưỡng bởi một con rồng sau khi cha mẹ cậu qua đời. Bộ phim ghi điểm bởi hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp mô tả khu rừng và các sinh vật thần thoại.

4. The Little Mermaid (2023)

Điểm cà chua: 67% "tươi"

Điểm khán giả: 95% "tươi"

Bản live-action gần đây nhất của Disney - The Little Mermaid đã trở thành tâm điểm thị phi kể từ lúc công bố dàn diễn viên. Điều ít ai ngờ là Nàng Tiên Cá lại là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất sau khi ra rạp. Theo The Direct, Halle Bailey (vai Ariel) đã có một màn trình diễn nổi bật với giọng hát và cách kể chuyện theo phong cách công chúa Disney. Ngoài ra, Melissa McCarthy (vai Ursula) và Javier Bardem (vai vua Triton) đều đã nắm bắt tốt bản chất nhân vật và làm chủ sàn diễn dưới đại dương.

3. Beauty and the Beast (2017)

Điểm cà chua: 71% "tươi"

Điểm khán giả: 80% "tươi"

Nhắc đến Beauty and the Beast (2017), khán giả sẽ nhớ ngay đến nhan sắc đỉnh cao của Emma Watson. Ngôi sao Harry Potter hóa thân thành Belle - công chúa kinh điển của Disney, song hành cùng với Dan Stevens (vai Quái vật), Ewan McGregor (vai Lumiere) và Luke Evans (vai Gaston). Người Đẹp Và Quái Vật là thành quả từ những nỗ lực tuyệt vời của Disney về mặt kỹ xảo, hình ảnh và cả âm nhạc. Bộ phim giúp Disney thắng đậm tại phòng vé với doanh thu toàn cầu vượt mốc 1,26 tỷ đôla (hơn 29,6 nghìn tỷ đồng).

2. Cruella (2021)

Điểm cà chua: 67% "tươi"

Điểm khán giả: 95% "tươi"

Cruella là phần tiền truyện về Cruella de Vil - ác nữ trong bộ phim hoạt hình kinh điển 101 Chú Chó Đốm. Phim lấy bối cảnh ở London những năm 1970, theo chân Cruella (Emma Stone đóng) từ những ngày đầu bước chân vào giới thời trang. Tương tự Maleficent, Cruella đem đến một góc nhìn mới về nhân vật phản diện nổi tiếng và nhanh chóng chiếm được cảm tình của hầu hết người hâm mộ.

1. The Jungle Book (2016)

Điểm cà chua: 94% "tươi"

Điểm khán giả: 86% "tươi"

Khác với đa số những bộ phim Disney chỉ “ăn điểm” từ một phía, The Jungle Book đã được lòng cả giới phê bình lẫn người hâm mộ. Chuyển thể từ tác phẩm hoạt hình kinh điển ra mắt năm 1967, Cậu Bé Rừng Xanh ghi điểm tuyệt đối nhờ sự tôn trọng đối với nguyên tác. Song, so với bản gốc, The Jungle Book mang màu sắc khốc liệt và kỳ vĩ hơn. Các phân cảnh hành động dồn dập được dựng bởi kỹ xảo hình ảnh hạng A mang lại cảm giác thu hút, kịch tính xuyên suốt bộ phim.