Xôn xao “chủ tịch” HIEUTHUHAI nâng GERDNANG thành công ty bạc tỷ, netizen xin vía

HHT - Thông tin HIEUTHUHAI đã thành lập công ty cho GERDNANG, còn nâng vốn điều lệ lên hàng tỷ đồng sau nhiều năm gây sốt mạng xã hội.

Trên MXH những ngày qua, thông tin về công ty TNHH GERDNANG, được cho là công ty đại diện của tổ đội GERDNANG đang khiến cư dân mạng chú ý. Tra cứu trên trang của Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi nhận ra GERDNANG vốn dĩ đã được thành lập công ty từ tận năm 2020, chứ không chỉ hoạt động như một tổ đội riêng lẻ.

Điều đáng nói, đứng đầu công ty TNHH GERDNANG chính là Trần Minh Hiếu hay HIEUTHUHAI. Ngoài ra, nhiều người còn bất ngờ hơn khi nhận ra vốn điều lệ của GERDNANG đã tăng lên con số 9 tỷ đồng, trong khi vào thời điểm 3 năm trước thì chỉ mới có 5 triệu đồng.

Hiện tại thông tin về "chủ tịch" HIEUTHUHAI và sự phát triển vượt bậc của công ty GERDNANG trở thành đề tài gây sốt. Trong một bài đăng đạt tương tác cao trên Facebook, khán giả còn tràn vào thành tâm "xin vía", không chỉ cho bản thân mà cho cả con cái. Một số khán giả còn khen ngợi HIEUTHUHAI đúng chuẩn "con nhà người ta" khi đẹp trai, tài năng, tốt tính và giờ còn là "chủ tịch".

Được thành lập vào năm 2018, GERDNANG đã có hành trình đầy thăng trầm để trở thành một trong những tổ đội rap được săn đón nhất làng nhạc Việt hiện nay. Ban đầu, nhóm có 3 thành viên là HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Manbo. Về sau, nhóm kết nạp thêm nhiều thành viên khác như Negav, Kewtiie, REX. Về sau, REX rời nhóm để hoạt động con đường riêng và GERDNANG còn 5 thành viên cho đến nay.

Năm 2024, các thành viên của GERDNANG đều có chỗ đứng và thành công riêng cho mình. HIEUTHUHAI đạt nhiều thành tựu nhất nhờ album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, chiến thắng nhiều hạng mục tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Bên cạnh đó, HIEUTHUHAI sở hữu lượng người hâm mộ khủng nhờ tham gia các chương trình như 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai "Say Hi", gần đây còn trở thành giám khảo khách mời của Rap Việt mùa 4.

Bên cạnh HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav cũng bắt đầu có "quả ngọt" cho mình. Negav tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ và gây chú ý, sau đó vụt sáng trong Anh Trai "Say Hi". Anh cũng phát hành ca khúc solo Mình Anh Thôi đạt hạng 1 trending YouTube. HURRYKNG ngày càng được biết đến nhiều hơn sau Rap Việt mùa 3 và Anh Trai "Say Hi", gây thiện cảm mạnh mẽ nhờ tư duy rap, tính cách tinh tế, lại còn rất yêu thương gia đình.

Thành viên rapper còn lại trong GERDNANG - Manbo đang bắt đầu có sự nâng tầm về danh tiếng khi trở thành một trong những thí sinh nổi bật của Rap Việt mùa 4, về với đội của HLV Karik. Ngoài ra, Kewtiie cũng có chỗ đứng trong giới sản xuất âm nhạc, liên tục cùng GERDNANG tạo ra nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích, và có các sản phẩm "ngoài" gây sốt như Không Ai Khác Ngoài Em (Mỹ Mỹ), Mắt Xanh (tlinh, Gill), Nghe Như Tình Yêu (MCK)...