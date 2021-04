Xôn xao danh tính rapper B "bí ẩn" sẽ làm HLV Rap Việt: Là Bình Gold, B Ray hay Big Daddy?

HHT - Hiện tại, chủ nhân chiếc ghế HLV còn lại tại gameshow “Rap Việt” vẫn còn là điều “bí ẩn”. Tuy nhiên, một nguồn tin trong cộng đồng underground mới đây đã tung "hint" khiến netizen không khỏi xôn xao.

Mới đây, tại một hội nhóm nổi tiếng về rap, bất ngờ rộ lên thông tin Rap Việt đã chọn được HLV cho mùa 2. Người này cho biết, đây là cái tên cực kỳ sốc, không những thế, còn là một rapper bắt đầu bằng chữ “B”. Khỏi phải nói, các fan rap đã ngay lập tức "bật chế độ tiên tri" với hàng loạt những dự đoán về rapper bí ẩn này.

Theo đó, 2 cái tên Bình Gold và B Ray liên tục được nhắc đến bên dưới bài viết. Cả hai đều là những rapper đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian gần đây. Sở hữu một "gia tài" hit như Do For Love, Ex Hate Me, Đừng Tin Her, Xin Đừng Nhấc Máy,... B Ray được biết đến như một rapper chuyên nghiệp với lối dùng skill độc đáo, điêu luyện.

Tuy nhiên, không nhiều người hy vọng vào điều này vì trước đó, anh chàng đã khẳng định sẽ không tham gia Rap Việt tại một chương trình giao lưu trên YouTube.

Không kém cạnh, Bình Gold nổi tiếng là "người chơi hệ rap diss" trong giới Underground với những track nhạc cùng lối rap cực "gắt" . Anh chàng cũng là một nam rapper sở hữu nhiều MV triệu view trên YouTube như Ông Bà Già Tao Lo Hết hay Lái Máy Bay,.. Tuy nhiên, nhiều netizen cũng tỏ ra không mấy "mặn mà" với cái tên Bình Gold khi anh chàng từng bị lên án vì những sản phẩm có chủ đề khá nhạy cảm.

Bên cạnh đó, một số netizen lại cho rằng, "rapper B" bí ẩn sẽ ngồi vào vị trí "ghế nóng" chính là Big Daddy. Khi trước đó, nam rapper chia sẻ anh sẽ không góp mặt tại King Of Rap mùa 2. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật và từng là một giám khảo King Of Rap, Big Daddy cũng là một cái tên được người hâm mộ vô cùng trông đợi sẽ xuất hiện tại Rap Việt mùa 2.