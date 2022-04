Xôn xao tin Twenty Five, Twenty One sẽ có cái kết buồn: Joo Hyuk - Tae Ri không thành đôi?

HHT - Bộ phim "Twenty Five, Twenty One" (Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt) đang dần bước đến hồi kết với nhiều những dự đoán khác nhau về kết phim. Mới đây, một cư dân mạng tự xưng là nhân viên của đài truyền hình tiết lộ qua về cái kết của "Twenty Five, Twenty One" trên một diễn đàn khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Cụ thể, người này tự xưng là nhân viên của đài truyền hình đã đăng bài viết trên một diễn đàn mạng với tiêu đề “Tôi đang cẩn thận viết ra những gì mình muốn nói”.

Để chứng minh bản thân liên quan đến đoàn làm phim, người này đã đính kèm lịch quay phim của Twenty Five, Twenty One. Trong bài viết, cư dân mạng này chia sẻ:

"Tôi viết những dòng này với hi vọng có thể xoa dịu phần nào cảm xúc của mọi người. Tôi không thường đăng tải những bài viết kiểu này trên các diễn đàn mạng vì là nhân viên của đội phim truyền hình. Nhưng trên hết, điều mà tôi muốn nói chính là, cái kết của bộ phim có vẻ sẽ buồn theo như ý kiến cá nhân của tôi, và tôi nghĩ mỗi người xem hẳn sẽ có những suy nghĩ khác nhau về nó. Theo như tôi cảm nhận thì tập 15 và tập 16 của bộ phim khá là ý nghĩa và thuyết phục. Tất nhiên là mỗi người sẽ có cảm nghĩ riêng khi xem bộ phim, nhưng với một người làm phim nhiều năm như tôi thì đây chính là một trong những tác phẩm tuyệt nhất".

Cái kết của tập 14 với lời chúc mừng đám cưới của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) đến Na Hee Do (Kim Tae Ri) cũng làm dấy lên trong cộng đồng fan Twenty Five, Twenty One những dự đoán khác nhau về kết thúc của bộ phim. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận lo sợ về việc cặp đôi chính Baek Yi Jin - Na Hee Do không thể đến bên nhau, và cũng tò mò chồng của Na Hee Do là ai?

Bên cạnh đó, không ít netizen cho rằng dù cái kết của bộ phim có là "happy ending" (HE - kết hạnh phúc) hay "sad ending" (SE - kết buồn) cũng không quan trọng, mà những giá trị mà Twenty Five, Twenty One mang lại mới là điều đáng trân trọng nhất:

"Tính ra 'Twenty Five, Twenty One' là bộ phim thứ hai mà mình thấy mỗi tập đều hay, đều có ý nghĩa, đến mức mình còn chả quan tâm nhiều lắm tới cái kết vì dù HE hay SE thì chắc chắn đều sẽ có ý nghĩa riêng của nó."

"Dù HE hay SE thì 'Twenty Five, Twenty One' vẫn là bộ phim thực sự, thực sự rất đáng xem. Một bộ phim của tuổi trẻ, của tình yêu, của tình bạn, tình cảm gia đình, sự vươn lên cùng nhau cố gắng thực hiện mơ ước. F5 đã trưởng thành và ở bên nhau như những người thân trong gia đình, cùng nhau vẽ nên một tuổi thanh xuân đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Chỉ mong rằng cuối phim cả 5 bạn đều sống vui vẻ và hạnh phúc."

Vân Anh