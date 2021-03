Xu hướng mới của giới trẻ: Tìm sự đồng cảm ở các fanpage ngôn tình có lượt theo dõi khủng

Tàu Ever Given bị “khui” chạy quá tốc độ trước khi vào kênh đào Suez, còn từng gây tai nạn HHT - Con tàu Ever Given làm tắc nghẽn kênh đào Suez mới nhúc nhích được một chút, đem đến hy vọng rằng tình hình lưu thông ở đây sẽ sớm được giải tỏa. Trong khi những người dõi theo Ever Given mừng rỡ vì thấy nó được giải phóng một phần, thì con tàu này bỗng bị “tố” rằng đã chạy quá tốc độ cho phép trước khi vào kênh đào, lại còn từng gây tai nạn trong quá khứ.

“Giải cứu kênh đào Suez”: Tàu Ever Given "đã được giải phóng", nhưng… vẫn kẹt, vì sao vậy? HHT - Mới có tin tức rằng con tàu khổng lồ Ever Given đang gây tắc nghẽn ở kênh đào Suez đã được giải phóng. Nhưng chúng ta có thể thở phào được chưa, khi mà Ever Given đã được cứu, nhưng… vẫn kẹt tại kênh đào?

Hậu trường Sao Nhập Ngũ: Mũi trưởng Long ngắm Hậu Hoàng cực tình cảm, còn hỏi thích ăn gì? HHT - Sau khi được Mũi trưởng Long hỏi: "Thế thích ăn gì", Hậu Hoàng bèn nhanh nhảu hỏi lại: "... Mà thương em thế?" khiến các shipper "tan chảy" khi xem đoạn clip hậu trường chưa từng được phát sóng này.

Căng thẳng do nạn thù ghét người châu Á, nhiều người gốc Á tại Mỹ phải đi học võ để tự vệ HHT - Nạn thù ghét người châu Á tại Mỹ, thể hiện qua những lời lăng mạ, những hành vi bạo lực, chưa có dấu hiệu giảm đi, mặc dù đã có rất nhiều người xuống đường phản đối sự phân biệt này. Bởi vậy, nhiều người gốc Á tại Mỹ đang tham gia các lớp học võ để tự bảo vệ mình trước đã.

Hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà "đọ sắc đọ tài" trong giải chạy Tiền Phong Marathon 2021 HHT - Xuất hiện rạng rỡ trên đường chạy Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2021, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà cùng dàn người đẹp đã cho thấy rõ sức trẻ, tinh thần thể thao cũng như nhiệt huyết căng tràn đối với các hoạt động cộng đồng thiết thực và ý nghĩa.

Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc HHT - Trước tình trạng cây hoa giấy bị cưa trộm, cắt mất gốc, nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan khi phá hoại cảnh quan thiên nhiên vì mục đích trục lợi cá nhân.

Trùng hợp khó tin: Tàu Ever Given còn đang kẹt ở kênh đào Suez, đã thêm những vụ “kẹt” mới HHT - Vài ngày gần đây dường như là “thời của những vụ mắc kẹt”, khi mà sứ mệnh “giải cứu kênh đào Suez” còn chưa xong thì đã xảy ra hai vụ mắc kẹt giống vụ tàu Ever Given đến kỳ lạ. Không những vậy, ở một trong hai vụ mắc kẹt đó thì “thủ phạm” còn có một sự trùng hợp lạ lùng khác với tàu Ever Given.

1977 vlog, Châu Bùi tham gia sự kiện "Tắt đèn Bật ý tưởng 2021" cùng các bạn trẻ HHT - Với thông điệp "Thẩm mỹ xanh - Yêu lành mạnh" và các hoạt động trải nghiệm mang ý nghĩa giảm thiểu tiêu dùng thời trang, hướng tới bảo vệ môi trường, Sự kiện Tắt đèn 2021 đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và đông đảo giới trẻ.