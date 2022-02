Xuất hiện trong giấc mơ của trai đẹp "Thương Ngày Nắng Về", Bảo Thanh nói gì?

HHT - Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, hẳn diễn viên nào cũng mong muốn tìm được cho mình một người bạn diễn ăn ý. Với Doãn Quốc Đam, không những một mà anh có hẳn hai người bạn diễn ăn ý, họ đều là những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi tham gia bộ phim "Về Nhà Đi Con".

Doãn Quốc Đam là nam diễn viên nổi tiếng với hình tượng phong trần, mạnh mẽ, gai góc của màn ảnh Việt. Tuy nhiên gần đây, anh đã cho thấy sự lột xác với những vai diễn mới mẻ, trẻ trung hơn.

Mới đây, diễn viên Doãn Quốc Đam bất ngờ đăng tải những dòng tâm sự về hai người đồng nghiệp ăn ý và thân thiết với mình. Nam diễn viên nhớ lại thời điểm năm 2015, khi đó anh phải đồng thời quay hai bộ phim cùng lúc là Người Phán Xử và Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Doãn Quốc Đam cho biết, thời điểm đó anh phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội với Phó Bảng - Hà Giang để kịp tiến độ quay phim.

Nam diễn viên Thương Ngày Nắng Về còn nhắc đến hai người đồng nghiệp ăn ý nhất với mình là Bảo Thanh và Trọng Hùng, đây đều là hai diễn viên nổi tiếng từng tham gia bộ phim truyền hình Về Nhà Đi Con. Bộ ba diễn viên từng học chung lớp tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó lại vào vai 3 anh em trong bộ phim Người Phán Xử và đồng hành cùng nhau trong suốt 1 năm để hoàn thành dự án phim.

Doãn Quốc Đam cũng khiêm tốn chia sẻ rằng mình còn "non" so với hai người bạn. Anh hài hước viết: "Giờ mình vẫn non so với chúng nó. Đứa đã là một diễn viên xuất sắc và thành đạt, là bà mẹ 2 con. Đứa râu vàng kia cũng là bố của 2 cậu nhóc và đã định cư nước ngoài. Còn anh vẫn lông bông, lơn tơn".

Doãn Quốc Đam tiết lộ vì bất ngờ nằm mơ đến hai người bạn này và xem lại ảnh cũ nên anh bồi hồi viết đôi ba lời tâm sự. Ngoài ra, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp đến hai người bạn diễn ăn ý nhất của mình trong dịp chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Bên dưới bài đăng của anh, cả Bảo Thanh lẫn Trọng Hùng đều vào bình luận, dù rằng nam diễn viên không gắn thẻ (tag) bạn diễn. Điều này khiến người hâm mộ phần nào thấy được sự thân thiết của họ ngoài đời thực. Bảo Thanh hài hước viết: "Anh nhớ em à. Ủ ôi. Nhớ là phải gặp rồi."

Sự kết hợp ăn ý giữa các diễn viên sẽ góp phần tạo nên sức hút với khán giả và quyết định phần lớn sự thành công của bộ phim. Khán giả hy vọng cả 3 người sẽ sớm có màn tái ngộ trên màn ảnh trong thời gian tới.